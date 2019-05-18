自由廣場》國營事業賺錢的悲哀

◎ 楊德源

大多數國營事業的經營都沒有效率，不論那一黨執政，國營事業的職位通常都被當作酬庸的工具。立法委員黃國昌質詢的台糖，做一樣賠一樣，做越多賠越多。公司大賠錢，變賣國家土地之後，員工還有紅利可領。國營事業應該奉獻國庫才對，卻變成虧空國家資產的最壞示範。

說真的，若真要振興台灣經濟，國營事業民營化就可以達到。但是必須是完全的民營化、自由化。看官股民營的銀行就知道，弊端層出不窮。其他官股民營事業，也是效率不彰。華航的效率就是比不上長榮航。拯救就業機會是一個迷思。若能夠善用資源，結束掉沒有效率的國營企業，反而可以創造利潤及更多的就業機會。

近日股市低迷，鋼鐵行情也不好，唐榮鋼鐵卻曾經逆勢大漲。事實上，唐榮鋼鐵長年大幅虧損，今年第一季竟然大賺錢。結果是以活化資產為理由，變賣土地得來的獲利。難道唐榮鋼鐵要轉行做唐榮不動產嗎？另外還發生一筆一一一年才會到期的租賃契約，一○六年就急著想要再延長十年。有企業提出更好的價格承租，有活化資產的大好機會，董事會卻視若無睹。賤售國家土地，只肥了少數人，全民遭殃。賤租資產則有利益輸送之嫌。

經營沒有效率，擁有龐大土地資產又無法善加利用，官股民營的結果是弊端不斷，因此，為了台灣的經濟，這些擺爛的國營及官股民營事業，真的應該徹底檢討他們的公司治理。若現有的經營團隊無法勝任，不如讓更有能力的人來經營，真正活化資產，為全民謀福利，而不是給少數尸位素餐的人，糟蹋寶貴的國家資源。

（作者為高雄科技大學金融系教授）

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