自由廣場》首富帽頂上的那面國旗

◎ 陶朱太史

有意角逐總統寶座，積極投入國民黨黨內初選的鴻海董事長郭台銘，日前砲火全開質疑「民進黨執政這麼多年，為台灣做了什麼？」同時左批賴清德是麻煩製造者，「等賴清德站起來贏得民進黨初選才有資格和我談」，右批蔡總統是「半個經濟人」，若他當選將讓台灣參加更多區域性的經濟合作協定，讓台灣參與度提升兩到三倍。

民主台灣誰都有權就公共政策或國家主權等建言或質問執政者，否則尚是一個企業家，印象中不曾為台灣民主運動有過貢獻的郭董，憑何資格砲打前閣揆與現任總統！

郭董令人最印象深刻的是每逢重要場合就頂著「中華民國國旗」的帽子出現；只是不知他是否清楚這面國旗制定時，被祖國割讓的台灣還在外族統治中，而青天白日滿地紅旗之前還有四、五面的所謂中華民國國旗；此外，郭董一定不知在中華民國國旗出現前，台灣更曾有六面代表不同政權的統治旗。

遺憾的是，這七面先後插在台灣的統治旗，沒一面是經過台灣住民公決正式通過；無論是詭譎、悲劇或意外，總歸都是歷史的無奈。

好吧，國旗就國旗，那咱們就好好愛護尊敬吧，別再見到中國訪客又當成夜壺藏了起來！

為提升防偽、保護隱私、資訊自主，以及與數位時代接軌，最近政府積極準備新版國民身分證的換發；雖然號稱具備八大新功能，朝野卻無人重視，反又陷入「要不要印國旗」 之爭議泥淖。

對國人而言，新版身分證好不好用、方不方便，比較實在，國旗則可有可無；若為減少爭議，印上也無妨。

只是，國旗的意涵，除了凝聚國民意志，也是代表國家標誌以及主權的象徵，更是讓國際間增進對本國瞭解的重要符碼；身分證主要用於國內，護照通行國際；身分證有國旗，護照沒國旗；國旗只在國內出現，卻在國際間絕跡，既奇怪更是荒謬。

國旗重度粉絲，主張「一族兩國」不能忽視中華民國存在事實，力主台灣參加更多區域經濟合作協定的郭董，應該舉雙手贊成青天白日旗更國際化吧！

（作者為資深媒體人，台北市民）

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