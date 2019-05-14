社論》中國統戰頭子對台灣媒體「訓話」

中國全國政協主席汪洋上週五會見一群台灣媒體主管，要他們配合宣傳「一國兩制」，強調「努力地為我們的民族復興，歷史會記住你們的」。政協是中國統戰最高機構，統戰最高負責人公開「訓示」台灣媒體，有報導指現場參與者「聽訓陪笑」，引發國人極大憤慨：從蔡英文總統以降，社會各方紛紛譴責，民間團體要求積極立法反統戰，網路上瘋傳與會者名單，並以「統媒」、「共媒」或「賣國賊」稱呼這干人等。

汪洋的講話在台灣引起公憤，其來有自。這個對台灣工作職位僅次於習近平的「二把手」，除了延續年初習近平「一國兩制」台灣方案論調，妄議台灣政情，還順便打了美國一把，宣稱美國即使為台灣而與中國打仗，「打了也不會贏」。這番言談，雖主要在面對台灣來人進行宣傳與心理戰，但因其內容狂妄囂張，世人只要旁觀進行中的中美經貿戰，中國由於籌碼有限，處處被動，危機四伏，即可看出汪洋之言差矣；難怪他的講話全文在極短時間內，便遭黨國媒體下架。

不過，汪洋如此發言，反映的不只是統戰手法，即拉攏次要目標（同路媒體）一起對付首要目標（台獨），心態上也頗有與「自己人」或「同路人」談話的自在，以致踩了中國自己的紅線，通不過新聞檢查管制這一關。中國媒體全體「姓黨」，全力實踐黨國交付的「媒體責任」，這真是又一個鮮活的明證。

相形之下，面對汪洋對台灣極盡輕蔑的談話，報導指在場媒體主管不但正襟危坐，敬聆恭聽，有的還跟著以笑臉回應。這一場面，一如兩年半前國民黨過氣高官與將領前去中國，接受習近平訓示，同樣卑躬屈膝，醜態百出，招惹國人反感。稍有不同的是，那次是以紀念孫中山為名，這次汪洋卻直接交付任務。正因如此，這次「上京聽訓」者除了若干大媒體，中南部不少地方報紙及廣播電台負責人也在列；中國對台灣輿論戰的普入基層及著力之深，可見一斑。

這就是今天台灣面對的最大問題。經由前人不斷犧牲奮鬥，我國如今擁有亞洲名列前茅的新聞自由，但在中國因素介入之後，由於國家認同混淆，有些人錯亂敵我關係，政界及媒體尤為明顯，常與中國勾勾搭搭，個別或集體前去朝拜叩頭成為常態，為中國扮演傳聲筒或裡應外合的角色。中國充分利用台灣新聞自由，加緊併吞台灣的工作，其手法不外收買和交流。監察院二○一○年調查，中國來台灣置入性行銷橫行，糾正陸委會怠惰失職；國際組織「無疆界記者組織」、「自由之家」屢次指親中的台商收購媒體，讓台灣新聞自由惡化，都是具體的例子。

網際網路提供中國直接打入台灣社會的新途徑。北京當局不僅利用台灣的民主開放，全面在政、媒、學、商界擴展「銳實力」，還進一步透過「內容農場」等大量產製假訊息，由網軍散布於主流及網路媒體，進行「認知空間作戰」。美國專家不斷警告，台灣是中國網路攻擊的試驗場，全球面臨假新聞最大風險的國度，其惡果已在去年九合一選舉顯現：數量空前的假新聞、假民調、假輿論氾濫，社群媒體充斥假訊息、假留言、假帳號，用以營造網路聲量，炮製輿論，進而影響選民的判斷和投票。

汪洋談話事件引起軒然大波，凸顯中國透過「同路媒體」及「認知空間作戰」的策略今後勢必加強，但台灣社會未必沒有危機意識。面對這一嚴厲挑戰，完全執政的民進黨政府責無旁貸，不能只是空口譴責中國及同路人，民間倡議和先進國家防堵外來勢力操控輿論的立法範例，加上我國所需的反滲透、反統戰工作，都不容再紙上談兵。

一九九二年，中共政治局常委李瑞環向台灣媒體揚言，「即使犧牲流血，前仆後繼，停止經濟發展，也不能容許分裂國土」。新聞炒作引發台灣社會憤怒，民間發起「退報運動」。對付中國，有如美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）近日支持川普時強調，「對中國要堅持下去，不要退縮；力量是戰勝中國的唯一方式」。也有如另一位參議員葛拉漢（Lindsey Graham）所說，「談到中國，如果你現在不採取行動，以後會付出代價」。拿出行動和力量，為所當為，蔡政府的中國政策，最需如此。

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