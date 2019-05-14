自由廣場》川普總統，你做對了！

◎ 黃天麟

美國聯邦公報宣布，五月十日美東時間凌晨零點一分起，中國價值二○○○億美元產品關稅將由十％提高至二十五％，包括大批中國製電器、機械、汽車零件、家具等，原因是中國系統性大幅修改和美國雙邊貿易協議草案的所有七個章節，刪除了將修法解決包括竊取智慧財產和商業機密、強制技術轉讓、競爭政策、對美方核心關切問題，幾乎項項都尋求翻案。

去年七月六日，美國對八一八項總值三四○億美元的中國商品加徵二十五％關稅啟動的美中貿易戰，可以說雷聲大雨點小，後續的總值二○○○億美元十％關稅，對中國發生不了作用。因中國早已降低稅負及人民幣貶值七％至八％予以相抵。川普不久將要面臨連任的問題，中國看準了這一點，以拖待變。然而此刻川普毅然賭上連任之路也要加徵關稅，顯見，川普絕非坊間親中學媒所言的「商人」，而是以國家利益為優先的美國總統。我們應給予十分的肯定，川普，你做了一件對的事情！

其實，二十五％的懲罰性關稅是不夠的，美國議會過去已屢次發動立法，如「人民幣匯率法案」（二○一一年），要求人民幣升值，不然就應課徵懲罰性關稅。當時的認知是中國人民幣至少低估三十五％。這一個中國的匯率紅利，至今仍然存在。中國華為為什麼在美國圍攻的環境下，其5G設備仍然所向無敵？因華為的成本比三星等全球大廠還便宜三成。是以大致上二十五％之懲罰性關稅只抵銷了中國產品匯率紅利的一部分，而非全部。川普不是也說過，「中國是全球最大的匯率操縱者」，希望川普能堅持這一正確的看法。

中國人民幣能自動升值三十％是最好，但中國絕對不會做的。是以懲罰性關稅為當今能改變中國不公平、不對稱經貿競爭的唯一途徑，但必須再提高其稅率，並對全部中國商品課徵（註：中國在一九八○年至一九九五年間，政策性將一．五人民幣兌一美元貶值至八．五人民幣兌一美元，所以當今的六．八人民幣幣值仍享有匯率紅利的不公平性）。

台灣也是中國不公平貿易的最大受難者之一，「台灣遺失的二十年」就是上述不公平貿易所帶來的「廠商西進」，使台灣經濟成長率逐年下降至二％的低水準，庶民經濟瀕臨破產，薪資、家庭收入二十年來未有顯著增加，一度還淪落至22K悶經濟的慘景。川普揭發了病因，希望藉由中美貿易的調整，台灣也能從對中國之依賴脫身，回復過去經濟自主的年代。

川普已向中國發出最後通牒，月內沒結果，所餘三二五○億美元商品全加徵關稅。筆者之看法是，鑑於與中國的協議，中國遵守的可能性是零，所以協議成功是中國之勝利，破裂是西方的勝利。往哪走，要看美、中領袖之智慧。

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

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