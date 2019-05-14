自由廣場》《台灣保證法》之戰略目標

◎ 盛仰正

美國聯邦眾議院在美東時間五月七日傍晚高票通過《台灣保證法》與《重新確認美國對台及對執行台灣關係法承諾》決議案。台灣保證法在軍事、經貿及國際參與等面向，較台灣關係法在美台官方交流互動上有更積極的作為。

根據一九七九年制定的台灣關係法，為維持台海現況，美國會提供防衛性武器給台灣，並且在與中國建交後、與台灣「無外交關係」的情況下，維持美台民間經貿關係。但在台灣主權問題上刻意維持模糊空間，強調台美屬非官方交流。台灣關係法與美中（國）建交三公報一直以來被視為美國不分黨派維繫自身利益並平衡兩岸均勢的一貫政策立場。

《台灣保證法》被視為《台灣關係法》的進階版，在軍事方面，明定對台軍售應常態化，並將台灣納入雙邊和多邊軍事訓練演習，甚至要求高階將官駐台；商業方面，要求重啟台美貿易投資框架協議，進而簽署台美自由貿易協議；國際參與方面，該法案要求美國應推動台灣「有意義」地參與聯合國、世界衛生大會、國際民航組織、國際刑警組織等國際組織。

顯然的，《台灣保證法》將授權美國政府在軍事、經貿及外交上對台進行官方交流，也幾乎等同和台灣建立正式邦交關係，這不僅符合美國戰略利益，更將確保台灣安全與國際生存空間。

美眾議院推動《台灣保證法》之戰略目標，不外乎如下三點：

透過法律正式修正過去冷戰時期聯中制俄戰略，中國早已超越俄國、成為美國霸權維繫之主要威脅，美欲藉由積極確保台灣安全及國際參與權利之《台灣保證法》，取代消極維持兩岸平衡而軍售台灣之《台灣關係法》。

就國家利益層次而言，美國目前打的貿易戰、5G科技戰皆屬中國之重要利益，而台灣問題才是中國之關鍵利益。因中國最深層的懸念在於台獨一旦成真，恐引發疆獨、藏獨等連鎖效應。《台灣保證法》將是美國牽制中國最有效之戰術應用。

美祭出《台灣保證法》，確保台灣主權之完整性，方能確保第一島鏈戰略之完整性，在軍事戰略上完全防堵中國勢力滲入太平洋，在外交上支持台灣國際參與以牽制中國之打壓，並可做為美中貿易戰及5G科技戰之談判籌碼。

（作者為台北市台日經貿文化交流協會美台日關係研究中心執行長）

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