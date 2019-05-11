自由廣場》公投連署「見證人制度」最有效

◎ 王伯仁

公投法正在立法院修正中，有的主張連署附身分證影本，中選會主張電子連署，其實都是「隔靴搔癢」。公投連署重點應該擺在「是否本人意願」，而非戶籍是否正確，如非本人意願之連署，即是偽造文書，無效且有刑責。故公投連署修正重點，是要確認連署是否出於本人意願，而非活人或死人連署，也不是核對戶籍資料正不正確，那是劃錯重點了。

公投連署修正，並非僅在防止「死人連署」或「資料不全」的無效連署，關鍵在於連署是否出於本人意願或授權，如不是，則附身分證影本或電子連署，依法理還是無效的，且涉及民刑事。

固然，附身分證影本可大大防止抄名冊，電子連署可大幅減少連署作業及複檢作業之龐大負擔，但都不能保證連署是出於連署人之意願。此前提無法成立，則公投連署失去法理意義，進而損及公投的正當性。

在美國，公投連署需有「見證人制度」，即連署須有人代為見證，見證明顯不實者，負其責任。此「絕招」一出，則假、偽都退散。

另外，連署「上限」需有限制，可考慮限制成立門檻加若干成，以免氾濫，而「無效連署」若達連署數一定比率以上（死人連署以百倍計），公投連署案失效。這些方式均可保證公投連署的有效性和正確性，否則電子連署照樣可以抄名冊附身分證影本，雖可增加正確性，但還是難敵作弊。

（作者為資深新聞從業人員，台中市民）

應及早採行電子簽署

◎ 李基勝

日前行政院提案修正「公民投票法」，規定提案與連署必須填寫電話，並提出身分證影本，引發在野黨強烈抗議，並進而杯葛開會。

提案與連署須檢附身分證影本，於技術上確實不利於提案領銜人在街頭糾集支持者。然而以往的公投案確曾出現大量的死人連署，固然得治以偽造文書罪，但卻不易查證誰是犯罪人而難以究責。這是該提案出現正反意見的根本原因。

縱使提案與連署均應檢附身分證影本也未必能杜絕偽造，但卻增加個資外洩的風險，是乃立法院法制局不予認同的主因，並強調應早日完成電子簽署系統才是正辦。

徵諸所得稅的申報經驗，得以任意選擇使用多種電子憑證，至為便利，堪稱最便民的施政措施。因此，建置電子簽署系統以供提案與連署，並非難事。若為強化防弊，只須再增加投票權人得查詢自己有無提案與簽署紀錄，即遠比當前的查核作業更有效率且可靠。

或謂有資安疑慮，然而現制與提案新制就沒有嗎？

吾人不應該怠於解決技術問題而藉詞推託，以致妨礙公民投票的落實。

（作者為公務員，新北市民）

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