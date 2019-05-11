自由廣場》南庄國中帳目，很怪！

◎ 林緯

苗栗縣南庄鄉南庄國中近日發生中資進入校園之爭議，於一○五、一○六學年度接受獅頭山勸化堂捐助學校弱勢學生營養午餐，去年底獅頭山勸化堂董事長黃錦源表示有中國善心人士要捐助勸化堂因而將資源轉給南庄國中，校方表示這六十萬元就是獅頭山勸化堂捐贈，因此收據註明是「勸化堂補助」，但實際上捐贈單位卻是來自中資「酒商五洲世博公司」及舉辦捐贈儀式的中資「九州升平文化傳媒有限公司」，在活動當天布條也明確寫上該公司與勸化堂捐贈，並非校方聲稱認為只是勸化堂捐贈這麼單純。

苗栗縣立南庄國民中學一○七學年度全校二百一十二名學生，其中有六十八位經濟弱勢學生，據詹吉翔校長所稱，六十萬捐助是要給沒有受到弱勢補助的學生來作補助，粗略估算不應該只有補助一人二千元，金流剩餘確實明顯有其他之用途。筆者發現苗栗縣立南庄國民中學教育儲蓄戶二○○八年至今總收入1,441,157元，總支出1,364,885元，共一百九十筆資料，目前帳戶餘額76,272元，完全沒有署名勸化堂或董事長黃錦源身分之任何捐款紀錄。這種私下捐款黑數將如何把關？教育單位又如何能夠不為五斗米折腰、拒絕來自中國的資金投注或酒商的贊助？希望地方政府及中央皆能趕緊檢討及重視教育之經費、人事，讓在第一線的教育工作者無後顧之憂。

學生營養午餐裡，混雜著中國「習酒」散發的氣味，事件爆發之後詹校長聲明已將款項退回，認為過程中有不當之處、有不妥之處，週五上午八點多就將錢「匯回給中國廠商」，因此也能確定金流確實並無經手勸化堂。此明目張膽的私下接受捐款，而對象又是中資，懇請相關教育局處單位徹查到底還有多少類似的統戰案例於教育現場流竄。

（作者為國中社會科代課老師、曾經參選過台南市議員）

別為難校長

◎ 彭政賢

維基百科提到，苗栗縣是台灣本島唯一未曾政黨輪替的縣市，這讓我想起韓國瑜去年說：「民進黨也不是高雄的爸爸，為什麼每一次都要投他？人民才是政黨的爸爸！」依照韓國瑜邏輯，國民黨是苗栗的爸爸，那麼南庄國中遮掉「中華民國」，接受中國酒商捐款，其實脈絡上面一點都不違和！

就像貴報前幾天社論「誰在捍衛中華民國？」所言，明明習近平說得很清楚，「九二共識」不僅包含堅持一個中國原則（這個中國當然不可能是中華民國），還包括謀求國家統一，目前唯一方案就是「一國兩制」。結果國民黨就開始敲鑼打鼓，鼓吹兩岸簽署和平協議，又叫嚷著要設立自經區等等，反而是對中國軍機飛越台海中線惦惦沒聲音。「國民黨爸爸」都如此和敵人眉來眼去暗通款曲，國中校長收個六十萬「祖國」酒商捐款，遮掉「中華民國」拍張照片，哪算什麼滔天大罪？媒體不要再為難校長了！

（作者為國考考生，苗栗縣民）

師生的壞榜樣

◎ 莊雄吉

南庄國中校長為了收中國酒商六十萬元贊助，讓中國酒商促酒布條在校園飄揚，依據兒童及少年福利與權益保障法第四十三條規定，任何人不得供應菸酒予兒童及少年，違反者依法裁處一萬元以上五萬元以下罰鍰，中國酒商雖然沒有提供菸酒予未滿十八歲兒少（國中生），但卻廣告促銷菸酒，間接違反該法，而校長豈不成幫助犯？

此外，身為公務人員的校長，在捐贈儀式上，拿出的示意支票看板遮掉「中華民國」紀年，出賣國格，這哪夠格稱為教育家？根本是南庄國中全體師生的壞榜樣！

（作者為軍職退休，台中市民）

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