自由廣場》哈佛面試不一樣有感

◎ 鄧鴻源

嘉義高中科學班林晉毅錄取哈佛大學部國際生，近日又獲得陽明大學醫學系錄取通知。林晉毅說，台灣醫學系的面試有固定時間，大概二十分鐘，題目多是跟醫學相關的問題；哈佛大學則派出台灣的校友進行一對一面試，時間長達一小時，但面試很像聊天，問題多是「了解你這個人」，例如為何想讀哈佛、為何想出國唸書，高中參加的活動學到什麼？校友也會提出自己過去在哈佛的經驗，氣氛比較輕鬆。林晉毅說，他比較喜歡哈佛的面試，很像學長帶學弟，不是面試官和考生。

哈佛大學錄取率二○一七年為五．二一％，二○一八年為四．五九％，二○一九年有超過四萬三三三○人申請，只有一九五○人錄取，四．五○％的錄取率為哈佛大學自一六三六年創校以來最低。嘉中林晉毅卻能入選，實在不容易，讓建北生被比下去。

此事也說明，台清交已非台灣學生的第一志願，從入學的面試方式可看出，人家問的是在了解申請者動機，因為從動機就可以判斷這位學生是否具有求知熱忱與潛能，尤其是從課外活動了解學生是否具有關懷社會人群的愛心與正義感。

反觀台灣的入學面試方式，還停留在專業知識取向，而忽視學生的性向與學習動機，以致許多學生唸書的目的，只是希望畢業後容易找到好工作或賺大錢，缺乏關懷社會人群的愛心與正義感，這樣的人學成之後，通常只是愛因斯坦所說，「專家只不過是訓練有素的狗」而已。遺憾的是，這樣的人似乎不少！

另外，優秀高中生選擇到外國名校唸書，難道與國內大學教授不敬業無關？包括台大現任校長管中閔在內，許多人到處兼職兼課不務正業，甚至以「學而優則仕」為傲，這樣的環境，學生能從教授身上學到甚麼有價值的品德與知識？

（作者為大學教授，新北市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/