自由廣場》「設」會菁英為何低薪

◎ 呂清夫

前幾天台北世貿舉辦新一代設計展，有一萬多名設計相關科系畢業生展出作品，盛況空前，作品的水準也相當高，讓人覺得台灣創意產業頗有希望，照理說畢業生也應前程似錦。根據教育部近年的統計，設計學門雖已竄升為統測報考人數第三名，平均每十名統測考生，就有一人懷抱設計大夢，只可惜畢業生的平均起薪卻在所有學門中墊底。

設計科系起薪墊底的原因，除了設計界僧多粥少外，另一方面，我們似乎沒有好好利用這麼豐富的人力資源。舉例來說，日前新北市耗資八千五百萬元更新門牌，但是因為新門牌的設計配色辨識性不夠，色弱者難辨識，網友也批評「既醜又沒辨識度」。民眾能對配色發表意見是一種好現象，不但表示民智已開，而且深具審美意識，最後新北市府在民意壓力下緊急煞車。

無獨有偶，月前總統府舉辦建築百年紀念攝影展，一幅採用後製Ｐ圖的作品竟獲「優選」；這幅作品以總統府為背景，再Ｐ上憲兵圖像，而且一貼就是一堆，讓不少人傻眼。近年《國家地理》雜誌攝影大賽就已表明，不接受參賽作品使用數位修圖增加、消去圖上任何物件。這次之所以被罵，主要是基本的藝術性就不足。

今年初還有屏東大學發生抄襲健行科大校徽事件，設計者承認抄襲，但是在校務會議中，五十多位校務代表中，有三十位贊成決議續用。約八成學生主張更換校徽，並說他們已有能力創造屬於自己的校徽，但校務會議卻做出這種結論，學生群情譁然，直說抄襲的校徽還要續用嗎？不丟臉嗎？

這些怪象都在今年發生，讓設計科系學生或畢業生跳腳，設計專業一再遭到蔑視，難怪設計科系畢業生的起薪會吊車尾。

（作者為大學教授）

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