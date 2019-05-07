自由廣場》美國華人評郭台銘參選

◎ 張建興

郭董參選無可厚非，是台灣民主制度決定的。要是在大陸，就算你是個郭省長，也得看黨委書記臉色。至於他有關「和平」的主張，更是不敢恭維。

郭董主張「只要不買那麼多武器，手中沒刀沒槍別人就不會打你，就和平了！」還用句時髦話：「不做麻煩製造者！」就憑郭董這種「天真的政治主張」，證明當大資本家可以，做政治家不適合。

按他邏輯，放下武器就有和平，網友反問：鴻海不用保安和監視器，小偷就不會偷東西？不知是郭董智囊出的餿主意？還是郭董自己的主張？還是中共的授意？

歷史上看，沒有一個王朝更迭不是以武裝實力取勝的。戰爭史上看，冷兵器熱兵器時期乃至兩次世界大戰，都是軍事實力加得道多助取勝的。現實看，除梵蒂岡外，沒一個國家沒有軍事武裝。

和平靠國防，人類史至今說的就是這一條道理。和平，只有敵我雙方的實力相當，直白說，雙方都不敢打時，才有和平。這是個淺顯不過的道理，郭董真不懂嗎？

（作者為華裔，美國俄勒岡州退休實體經營者）

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