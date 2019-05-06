社論》郭董的發大財模式俱往矣！

美中貿易談判到了關鍵時刻，同時台灣總統初選也進入決戰階段，此刻藍營總統參選人鴻海董事長郭台銘特別訪美拜會川普，不可否認的，乃是選舉高招。此行既可凸顯他能直通白宮，與川普如老友般的關係，更意圖塑造商人從政、「台灣川普」的形象。然而，郭董會晤川普能夠獲得多少加分，及其「台灣獲利、美國達標、中國轉型成功」主張，能否解決台灣的經濟困局及國家安全危機，卻令人質疑。

眾所皆知，台灣的安全保障與經濟發展和美國息息相關，所以總統候選人能夠得到美國背書認同，必然有助選情；此種型態並非外力干預，而是台美長遠歷史發展中的特殊情誼所致。因此郭董有意藉川普造勢，乃是人之常情，不須苛責；然而一旦摻入太多政治算計，意圖形塑在美中之間左右逢源印象，效果恐怕適得其反。此因，美國不會公開宣示支持任何台灣總統候選人；再者，台灣是主權獨立國家，國家領導人的產生取決於選民的抉擇，不但世界第一強權的美國無從介入，即便霸權中國施之以文攻武嚇，也從未嚇退選民的獨立選擇意志。故而，競選台灣總統，最重要的是爭取國內民心所向，至於外國支持與否，只是枝節，影響不了大局。更何況白宮已發表聲明，此一會面是因「郭先生在威斯康辛州投資很多錢，並且很快將宣布在那裡會有更多的投資。總統與郭先生沒有討論支持他在台灣的競選。他只是一位好朋友。」如此說明，郭董與川普見面所為何事，已經非常清楚，郭董若欲打川普牌恐怕無法取信於人。

郭董的競選策略顯然是要運用其在中國與美國經商的人脈，因此提出「台灣獲利、美國達標、中國轉型成功」訴求，宣稱要發揮台灣高科技的優勢來創造台、美、中「三贏」。此種三面討好的策略，看似美事一樁，實際上只是一廂情願，根本違背國際政經現狀與潮流。郭台銘的想法，只是在後冷戰局勢中，一個成功的國際代工業者的經驗呈現罷了。重要的是，目前爆發的美中貿易戰就是為了解決過去國際產業分工與供應鏈全球化所形成的激烈矛盾。

事實上，「台灣獲利」、「美國達標」、「中國轉型成功」是一組矛盾的論述。美國達標若是意味川普的「製造業回流、美國優先」，也就是要把美國委外生產的大企業之製造工廠，以租稅誘因吸引遷回美國，則很明顯的，這些世界大廠重要生產基地之中國、墨西哥等，經濟與產業必然會遭到嚴重打擊，其中以世界工廠著稱的中國將會受到重創。所以美國達標的最大受害者是中國，兩者的經濟利益又如何能夠並存。再者，中國轉型成功，即是意味生產型態由山寨抄襲蛻變為獨立研發，但是依據「中國製造二○二五」此一晉升製造強國的計畫，卻是依賴自我研發者少，多數高科技技術與專利取得，主要是運用國家資本主義之資金予以購併；購買不成，則偷盜之。換言之，中國轉型有如古人所言乃是「行不由徑」︰不走光明大道，愛鑽旁門，專抄小路。一旦其轉型成功，必然導致美國經濟受到嚴重損失，則中國轉型成功與美國達標，顯然矛盾相斥，因此郭董有何通天本領，可以化解兩強之間利益的對立？

當然，在郭董的論述中，吾人最關切者乃是台灣如何獲利。鴻海過去的成功故事，是藉著中國為了創造經濟成長所釋出的低薪資、低租稅、低環保，甚至官方資源的大量補貼，得以殺價競爭取得國際大廠的代工訂單，而茁壯為代工霸主。易言之，這是台商與中國經濟躍升的黃金年代，卻是美國經濟遭到嚴重吸血、向下沉淪的年代。美中貿易戰代表美國的覺醒與反撲，一旦美國達標，就必然導致中國轉型失敗。台灣想在如此的危機中找到出路，只有吸引製造業回流一途。如果不將台商製造轉換為台灣製造，打好經濟的根基，只想穿梭兩強之間、左右逢源，必然兩邊不討好，遭到夾殺。郭董是後冷戰時代成功的商人，但此一發大財模式隨著地緣政治與經濟的重構俱往矣，再也不能適用於當前美中台之間的新形勢了。

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