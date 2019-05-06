自由共和國》諍言／民進黨需要更多說真話的人

羅文嘉(資料照)

諍言／大學教授

羅文嘉說他出任民進黨秘書長不是為了民進黨、不是為了卓榮泰主席或總統蔡英文或賴清德前院長，而是希望他的下一代還是可以自由地呼吸空氣，並持續享有前人留下來的民主成果和價值。日前在民進黨中常會初選時程爭議後，羅文嘉在臉書發文自況：「你動用許多力量打擊他，也是沒有用的。他可以溝通協調，但也會堅持應該有的理念。因為，他只有對土地的依戀。」他這番為捍衛民進黨初選民主制度的真心話，著實令我們這些中間選民感動。

眼看國民黨目前浮出檯面的總統候選人們，只會附和巴結獨裁習近平政權，以獲取其政治利益。我們不得不思考在明年大選時，支持較可保障我們主權及民主自由的民進黨候選人。

尋求連任的蔡總統近三年來在外交方面已大幅改善和美、日、歐等先進國家的關係，台股更已創下最久的萬點紀錄。縱然有這些政績，民進黨在去年底的九合一地方選舉卻大敗。究其主因，除了有境外網軍介入和特定媒體蓄意散播假新聞外，其執政團隊在內政方面沒有積極除弊興利、司法改革成效不符預期、而林全任內所推動的年金改革（由社會學者出身的林萬億政委實質主導，年改委員會成員竟沒有經濟學者參與）和一例一休改革，未盡完善，導致民怨四起（例如軍公教警的年改幅度不同、中小企業無法彈性加班等）。

九合一敗選後，蔡總統延攬的蘇院長積極推出不少福國利民新政策，頗獲好評。然而總統仍聲稱她推動的改革沒有錯、改革的列車不能換司機等等，顯示她不願謙虛面對民意，不擬在其第二任期內推動二次改革（年改、司改、教改和醫改等），以消解民怨。例如採行陳博志資政的建議，推動二次年改。將退休金課綜合所得稅，即高官所得高累進稅率高，而基層稅率低或免稅，就可以輕易解決軍公教警年改幅度不同的問題。

此外，輔佐總統的陳菊秘書長和其他中常委們本應建言總統深入檢討民調偏低的原因，盡速改進，不意他們反而用各種手段在推延初選時程。我們選民看來，他們好像在為自己的既得利益保皇，而不是為人民和國家找出最強的總統候選人。

在此誠摯呼籲民進黨高層，唯有常思民意，戮力為國人打造安居樂業的幸福家園，才不會被國民黨輪替掉。若最後初選民調勝出的是蔡總統，她必然戰力升級，更有信心追擊大選，反之，若是賴清德前院長出線，也應平常心接受，將之視為民進黨內的領導人團隊替迭而已。民進黨需要更多像羅文嘉願意說真話做實事的清流，才能夠感動人民贏得大選！

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