社論》中國野心崛起的路線圖

在習近平強勢領導之下，中國野心崛起，各國不安；它的諸多手法，也逐漸被世人拆穿。美國司法部副助理部長希基（Adam Hickey）上週舉實例強調，中國利用商業間諜，偷取美國尖端技術，「中國製造二○二五」計畫本質上是一份「盜竊路線圖」。聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）更指控，中國動員整個社會，偷取美國機密，威脅國安，是「靠著偷竊爬上經濟階梯」。瑞伊說，FBI的經濟間諜調查，幾乎無一例外指向中國，且涵蓋所有行業和領域，亟需美國「整個社會的回應」。

美中經貿談判之際，美國司法高層的嚴厲指控，不但反映兩國經貿紛爭的關鍵，也揭發了中國經濟崛起的本質。

四十年前，鄧小平以「改革開放」吸引包括「大膽西進」的台灣等外來資金及技術，把握經貿「全球化」時機打造了「世界工廠」，且以龐大的市場規模廣為招徠，持續發展。如今，經濟泡沫及中等所得陷阱已現，要突破現狀，有待經濟升級。

這是一條辛苦的道路，為實現經濟產業「中國夢」，按部就班不如投機取巧。除了以市場准入迫使外商移轉技術，偷搶騙是最快捷便利的途徑，在獲取創新科技方面尤然。於是，有如瑞伊所準確描繪，以各種合法、非法手段，經由一套不斷擴大的非典型手法，結合對外投資、企業收購、網路入侵和供應鏈威脅等方式，竭力盜取美國的創新技術。其間，執行者涵蓋情報單位、國有企業、「表面上民營」的公司、大學和各種機構組織；學者、學生、個人大批出動，為它工作。

必須強調，不僅為超越美國科技，中國有二○二五「盜竊路線圖」，在野心崛起之路，它還有許多路線圖。身為中國首要併吞對象的台灣社會，對此不能毫無認識、警覺和行動。不妨以最近的事例為證，加以說明。

美國兩艘伯克級神盾驅逐艦本週日通過台灣海峽，這是美艦去年七月起第七度通過台海，且今年每月都有一次。前此，法國巡防艦「葡月號」四月初航經台海，中國抗議它「非法進入中國海域」，法國以國際海域自由航行回應。事實上，台海是國際海域，中國反對美法軍艦通行，只因它把台海視同內海。同樣地，中國三年來不顧國際常設仲裁法院裁定，持續填海造陸，把南海軍事化，也因把南海當中國內海。顯然，不論對台海或南海，中國都有「內海化路線圖」，企圖以蠶食漸進手段造成既成事實；這一圖謀，事關重大，野心勃勃，國際社會不會接受。諷刺的是，習近平四月下旬猶以「走和平發展道路」、「不能動輒以武力相威脅」、「推動涉海分歧妥善解決」夸夸其談；台灣有此說一套、做一套的大敵，國內竟有政客倡言要與它簽「和平協議」，不是頭殼壞去，就是居心叵測。

四月下旬，香港「雨傘運動」四年後，領導佔領中環的戴耀廷等「佔中九子」被判有罪，各方譁然，歐盟認為不利香港民主，前港督彭定康指此為對參與者「復仇式檢控」；加上立法中的引渡政治犯到中國受審條例，前天激發十三萬港人走上街頭。「九七」至今，鄧小平「五十年不變」的承諾期間尚未過半，香港卻已「一國」罩頂，「兩制」蕩然；顯然，北京當局正加速推動「香港一國化路線圖」。

上週六的「一帶一路」高峰論壇，則可看出中國對外擴張的路線圖。高唱「共商、共建、共享」的「一帶一路」，雖有若干後進國家歡迎，仍以造價太高、工程不當、貪污腐敗、留下沉重「中國債」、為中國製造商機和就業等廣受詬病；斯里蘭卡港口被迫租賃、馬來西亞高鐵減價、中巴（基斯坦）經濟走廊面臨失敗都是其例，顯示中國樂於把擴張自己的影響力，建築在犧牲他國利益之上，以致多國抵制這次高峰論壇。

中國野心崛起的路線圖罄竹難書，但最首要的自屬併吞台灣的路線圖。這一攸關生死存亡的挑戰，台灣絕無輕忽的本錢。借用瑞伊的話，「說中國政府長遠打算，可能還過於保守了；他們把長遠打算做到極致，處心積慮、全神貫注、很有耐心，而且堅持不懈」。相形之下，有如立委黃國昌在提案修法拒絕紅色媒體時指出，「面對如此嚴重的國安問題與境內外聯手威脅，現行法律卻無任何規範」。台灣人民與國家社會要生存，該是堅定行動的時候了！

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