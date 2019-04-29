自由廣場》警察延後退休？ 別折磨了！

◎ 王翔正

近來，有立委建議修改警察人員警正以下具危險及勞力特殊性質等中低階職務，行文銓敘部、內政部、警政署，要求延後員警們的退休年齡，從五十九歲延至一般公務員的六十五歲屆齡退休，認其縱然五十九歲，仍生氣蓬勃，智慧與熱忱不減當年。

內政部統計基層員警平均壽命僅有六十二．四九歲，低於一般大眾。而最近受到年金改革影響延退的員警，選擇勉力苦撐，面對日新月異的犯罪型態與犯罪者年齡層急遽下降，「不堪負荷」是高齡員警的日常寫照，拖著日漸凋零的身體「追趕跑跳蹦」著實力有未逮，強硬將退休年齡延後並非嘉惠員警，只是無端的折磨。

又若員警延後退休年齡，新血無法晉用補實，將導致警察機關新陳代謝減緩與警力斷層，人員平均年齡攀升，警力的嚴重弱化成為不爭的事實。現下外勤已時常出現「兒女帶父親去巡邏」現象，足以顯見經驗青黃不接是未來的隱憂。

建議政府訂立合理的警力員額數與精簡警察勤業務，避免頻繁的日夜顛倒與勤務過勞，俾使員警服勤時間正常化，勤休生活規律化。一味地利用制度強迫員警「做好做滿」實非良策，唯有員警健康地辛勤付出，才能讓全民擁有免於恐懼的安全社會。

（作者現職警官，屏東縣民）

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