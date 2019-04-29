自由廣場》督學痛心談近1/6大學生休退學

◎ 司馬忠良

台灣在教改之前大學錄取率約在三十％上下游移，進入大學不容易，因此學生必然珍惜求學機會，休退學比率也低，幾乎未曾高過三％。但是教改後廣設大學，以致現在高中職畢業生幾乎人人都可以念大學，入學門檻低到不可思議，但休退學比率也一路飆升，從民國八十三學年的四．七％到一○六學年已經達十五％，等於約六名大學生中就有一名退／休學，總人數高達約十四萬人。這是一個驚人的數字，不禁讓人想問問教育部何時能停止這飲鴆止渴的政策？教育部讓大學之門多又廣、人人有書念，看似滿足了華人儒家思想的需求，讓將近九十％的父母都很開心自己的孩子可以上大學。事實上，國家、社會與家庭需要的不是大學文憑這張紙，而是真正的一技之長呀！

分析學生休退學原因有幾點，其中以興趣不合居多，教育部用盡各式辦法想讓孩子掌握適合的生涯方向卻失敗，不斷變動的政策應負最大的責任。因為升學制度一改再改，造成學生與家長有許多不切實際的期待，有許多家長選擇讓孩子先進入好學校再說，不行再轉系或轉校，再不行後面再來辦休退學；其次是基本的學力條件不合，許多不適合讀大學的學生，或學力明顯落後的學生，因為大學之門廣開、考試鑑別度低，所以變成了大學生。可是進大學後很快發現讀不下去了，只好選擇休退學。另一種是誤入歧途，因為少子化，各校招生文宣已經可以用「花言巧語」來形容，學生對考上的科系內容及出路有錯誤的期待，讀了之後才知道和自己想像有落差，只好離開。無論是哪一種類型，對目前選擇休退學的十四萬個孩子來說，升學之路早已成為了可悲的迷途之路。

呼籲教育部應邁開腳步加速大學的退場機制，儘速汰除競爭力低弱的大專院校，並效法日本「職人」精神，輔導科技大學及專科學校建立完善證照制度，讓年輕學子得以輕鬆地擇己所愛、愛己所選，也避免龐大的休退學潮掠奪有限的教育資源與社會成本。天佑台灣！

（作者為教育局處現職督學、博士生）

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