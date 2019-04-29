自由廣場》電子煙與選票

◎ 郭斐然

四月十八日，美國參議院多數黨領袖麥康奈爾表示，他計畫在全國範圍內立法，把購買菸草產品的最低年齡從十八歲提高到二十一歲。他的議案將涵蓋所有菸草產品，包括電子煙。

麥康奈爾說：「一段時間以來，我一直聽到家長們說，他們看到自己十幾歲的孩子吸電子煙的現象空前高漲。」

台灣目前是禁止販售電子煙的國家，但是電子煙已經悄悄地在青少年間蔓延。財訊雜誌四月份專題報導「電子煙頻向青少年招手，台灣卻無法可管」，文中提到：「台北市某學校旁的巷弄裡，幾個高中生簇擁著一個小攤，嚷著要買沙士還是哈密瓜口味。你以為是買飲料嗎？不，他們在買電子煙，五十元台幣就能輪流抽上一口，沒有菸臭味，就算在教室抽，老師也不會輕易發現。」

您以為立法禁止電子煙只是健康的考慮嗎？

不，沒有這麼單純，政治人物當然有選票的考量。訴諸青少年的父母，立法禁止電子煙可以保護他們的子女，這樣子吸收到的選票，會遠比成年想用電子煙者 的選票還多。

美國青少年吸食電子煙從二○一一年的一．五％，到二○一八年遽增為二十一％！目前至少有三百六十萬中學生身陷電子煙危害中。美國已經是禁止青少年使用電子煙的國家了，代表法律規管沒有效果，只有全面禁止是唯一的方法。

台灣的新版菸害防制法已在二○一七年十二月一讀通過，裡面有禁止電子煙製造、輸入、販售的條文。然而至今一年半，沒有進一步修法的動作。反而是，電子煙業者反撲，造成社會誤解電子煙有戒菸的效果。令人擔憂。

為了下一代的健康，也為了選票，請正視電子煙危害的問題。

（作者為台大醫院主治醫師）

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