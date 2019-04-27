自由廣場》中客大鬧夜市，讓人想起二二八

◎ 黃如輝

最近媒體播出一名中國遊客來到寧夏夜市，因為擅入店家工作區，被老闆制止引發衝突，這位中國大媽的幾句憤慨又污衊台灣的話，讓筆者回想起二二八的歷史。

大媽怒罵：「你們是殖民地」、「一個破破爛爛的省」 。

一九四七年二月十二日天津「大公報」社論：「直到現在，台灣比較還是一片乾淨土，我們應該珍貴它，愛護它。說來慚愧，這片乾淨土之所以為乾淨，還是日本五十年統治的遺產」（李筱峰教授著作《唐山看台灣》，頁16）。

根據新聞影片，這位大媽嗆店家的同時，還故意在店家吐痰，老闆生氣地說：「你們國家都這樣吐痰的？」大媽回答：「我們國家就是這種風格的！」

以下舉汪彝定《走過關鍵年代》的回憶：「 （民國）三十五年，我出差到花蓮，住在當時已破舊的一家旅館中，被子乾乾淨淨....僅此一端，光復時台灣社會建設高於大陸大城市以外的任何地區，已可明見」。

與這位來台旅遊的中國遊客的發言對比，台灣常認為二二八事件已經是過去的歷史，這單單只是一位遊客表達對台灣輕蔑，但是歷史與時間的發展告訴台灣人，如果自己不能看重自己的土地，別人就永遠也看不起你，更何況是天天告訴你「兩岸一家親」或是「兩岸血濃於血」，你相信嗎？

（作者為工人，嘉義縣民）

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