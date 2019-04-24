自由廣場》寬宥之南．國際丹寧日．我們與惡的距離

◎ 吳馨恩

熱門電視劇《我們與惡的距離》大結局，出現了加害與受害家屬雙方的大和解戲碼，對於這樣的「完美結局」引發了兩極的評價，有論者不認同一樁深刻的悲劇必須有個完美結局，認為完滿結局只會使得人離現實更遙遠，甚至難以接受現實的不完美。

這讓我不禁想起，由性侵者與倖存者共譜寫下的《寬宥之南》這本書（South of Forgiveness : A True Story of Rape and Responsibility）。性侵害的和解與互相理解，很可能比殺人更得來不易。性侵害創傷的深刻，足以使受害人崩毀或終了；而熟人性侵卻又可能如《房思琪的初戀樂園》所述，混雜著愛、慾望與性，而非刻板印象中的少女在夜路被歹徒襲擊，使得傷口更加混雜。

剛好，這和今天（四月二十四日）是「國際丹寧日」也有著相關。「國際丹寧日」起源是一九九二年義大利一名少女遭受性侵，施暴者被捕後受審，法官卻認為少女案發時穿著緊身牛仔褲，若非少女同意及配合，性侵者不可能脫下少女褲子性侵得逞，於是判處性侵者無罪。此判決引發眾多女性主義者們上街抗議。台灣的「現代婦女基金會」也將「國際丹寧日」相關活動引進台灣，呼籲社會對性侵倖存者以支持取代批判，並且推動須經雙方「積極同意」的性教育，希望所有性接觸都需要取得雙方或多方明確的同意，而不是質疑或要求被害人當下積極抗拒。

在亞洲社會文化中，性經常難以啟齒，女性被要求矜持，而這樣處境中的內囿性，造成女性無論在表達同意或拒絕時，都讓男性感到曖昧不明；而男性又被鼓勵不斷嘗試與進取，所以溝通不良、認知不同而造成傷害的情況經常發生，卻又常常沒被當事者意識到或被社會肯認為性侵害，導致這樣的傷害在社會暗處化膿。

因此，在性教育與情感教育沒有被好好落實，且積極同意的概念尚未普及的現在，性侵害其實離我們所有人都不遠。盼望我們能夠一起努力，讓遺憾不再發生、讓那些傷口得以結痂脫落而癒合。

（作者致力推動反暴力的跨性別運動與婦女運動）

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