自由廣場》拒看中國盜版「與惡」

◎ 李亞琪

最近公視熱播的電視劇《我們與惡的距離》探討無差別殺人案衍生的一系列問題，廣獲社會大眾好評，是一部有深度的優質台劇，劇中實力派演員的精湛演技，讓人看了大呼過癮，筆者每星期日晚必定守在電視機前準時收看，二十一日就要播出精彩完結篇，令人相當期待。不料，前幾天結局卻提早外流，有新聞報導，連資深媒體人也在臉書上爆料自己已經看完全部十集，引發網友痛批。

其實早在兩天前，就有朋友傳來《我們與惡的距離》第九、第十集的連結，還興奮告訴我：「精彩大結局搶先看喔，還是你最熟悉的簡體字。」我真是驚訝不已，公視都還沒播，怎麼會在網路上流傳了？這根本是盜版行為。我雖然很想知道結局，但並沒有點開連結，且馬上刪除連結，我告訴朋友：「這是盜版，不要看，我們週日一起等待大結局。」朋友也欣然應允，不再傳播連結。創作者的智慧和用心，不容糟蹋，應該大力譴責侵犯智慧財產權的盜版行為。

對於這種猖獗的盜版行為，筆者的一些文友也身受其害。有位文友告訴我，她有時會在大陸某個網站突然看到自己刊登過的文章，而事先並沒有和她打過招呼。最離譜的一次是在某個網站，文友看到她先前刊登在某報的一篇小品文，說是參加了大陸的某項徵文比賽還得了個小獎，雖然署名寫的是文友的名字，但匪夷所思的是，文友說她並沒有去參加這項徵文比賽，也完全不知情，如果不是偶然發現，還不知道自己得了獎呢！

（作者從事服務業，台北市民）

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