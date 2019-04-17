自由廣場》郭董有「台灣優先」嗎？

◎ 秦靖

長期支持國民黨的郭台銘傳出有意角逐總統大位，有人將其與美國總統川普相提並論，更有人認為其資產雄厚，絕對可以幫台灣拚經濟。筆者不禁想問，郭台銘有「台灣優先」嗎？郭台銘願意放棄「鴻海王國」嗎？

首先，「美國優先」的川普，主張要在美墨邊境修築圍牆用以阻卻非法移民等爭議言行，其出發點至少都是為了要再造美國本土的安全秩序。是保守極端的右翼民族主義思想，獨尊美國利益的思考中心模式，即便爭議不斷，卻可以在這個紛亂的年代贏得美國不少選民的青睞。

那郭台銘有「台灣優先」嗎？郭台銘怒嗆蕭美琴回答問題時沒有直視他雙眼，不敢看中華民國，還揚言跟川普告狀。如此深愛中華民國的郭台銘，不知在與中國習老大見面時，是否大力揮舞中華民國國旗，言必稱中華民國是一個主權獨立的國家？即便無法「台灣優先」，郭董有「中華民國優先」嗎？還是中華民國國旗只是在台灣拿來騙騙無知的台灣人？

其次，郭台銘的事業布局中國，如何在商人與總統間有效進行利益迴避？郭台銘的經濟命脈被蠻橫的共產黨掐住，在台灣與中國兩岸敏感緊繃的關係下，郭台銘的國防、外交舉措何人之利優先？是個人還是台灣？

最後，大家別忘了太陽花學運時，郭台銘認為學潮抗爭是虛耗隱形成本，「民主不能當飯吃」，民主對ＧＤＰ沒有幫助。中心思想就是「金錢」掛帥！為了錢，民主、生命、主權皆可拋。那麼當郭董事長變為郭總統時，面對台灣主權遭遇中國打壓矮化，中國只要拋出租稅或土地優惠給予他或其他台商在中國事業的甜頭，郭總統會不會民主、主權皆可拋，有飯吃、有錢賺最重要？

（作者為教育工作者，台南市民）

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