自由廣場》敵人已在國內，保防戰略要改變

◎ 黃惟冰

國安會副秘書長葉國興在今年二月接任時曾表示，他原已經淡出政壇，但因為深感台灣情勢嚴峻，「敵人已在國內」，所以才決定復出。對照近日沸沸揚揚，鼓吹武統台灣的中國統戰份子李毅竟假借觀光名義，來台宣傳「一國兩制台灣方案」，葉國興兩個月前的警告，如今更顯得一針見血。

李毅曾在網上發文「李毅三進台灣總結：北平方式統一台灣」，自爆他去年底曾短時間內密集訪台三次，分別拜訪洪秀柱、張安樂、聆聽馬英九演講；桃園市議員王浩宇昨也在臉書PO出李毅分別與洪、張、馬的合照。換句話說，中共不擇手段也要併吞台灣的陽謀，不僅借由李毅這種人物頻繁的對台灣侵門踏戶，就連泛藍與統派的領袖人物都是胳膊朝外，主動開門揖盜。

最堅固的堡壘，都是從內部被攻破。當台灣的民主與自由日益受到國際肯定，並得到以美國為首的其他民主國家大力支持的當下，台灣政府更應該加緊把關，不能讓國內開放的制度與高度的自由，成為中共滲透、分化、統戰台灣的捷徑。當「敵人已在國內」，許多原本理所當然的毫不設防，就有了改弦更張的迫切必要。 （作者曾任智庫研究員，高雄市民）

從林飛帆看李毅事件

◎ 黃瑞麟

台灣在還沒總統民選以前，國民黨執政當局聽到「中共武力犯台」這幾個字，全國同胞會同仇敵愾，不允許此事發生，而今，民進黨執政，總統府與行政院下令驅趕武統理論的李毅，反而看到藍營不少人罵蘇貞昌，一堆藍營人士大罵蔡政府毀了言論自由。

言論自由不是用來這樣危害國安的，有人在臉書發言要轟炸總統府，都必須被法辦了，那些容許李毅在台進行統戰並胡言亂語的人，可以想一想︰如果有人公開威脅要傷害你，難道你們也會認為這是「言論自由」，不需加以限制嗎？

太陽花學運領袖林飛帆過去只因多次公開支持港獨，聲援香港反對運動，就被香港海關列為入境黑名單。相較之下，台灣政府沒把武統份子列為黑名單，還讓李毅在台灣毫無限制趴趴走旅遊，已經夠仁慈了；藍營人士及媒體別再兩套標準，試圖替「武統專家」李毅緩頰了！

（作者為媒體工作者，屏東縣民）

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