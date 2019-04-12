自由廣場》（中國人觀點）先讓福建民主化再說

◎ 溫起鋒

中華人民共和國國家主席習近平，於年初拋出一國兩制台灣方案，一時之間，許多人便紛紛出面強而為之索解，說這比香港澳門的高度自治條件還要好。筆者身為中國大陸流亡台灣的客家難民，就看不出到底這個台灣方案哪一點比現在的中華民國在台灣還更好？而如果一國兩制真的那麼好，為什麼不能擴大實施於中華人民共和國內地，也讓我們和香港澳門台灣人一樣，不要讓大陸人成為二等國民。

怎麼在大陸試行一國兩制？我建議就從台灣對面的福建開始，而且是最早實施經濟特區的廈門市。

福建省事實上已有兩制，中華民國統治的福建省金門縣和連江縣都實施憲政民主制度，習近平說要實施金馬四通，我認為乾脆徹底一點，廈門成立政治特區，人民代表自由選舉，市長民選，和金門在媒體第五通，站穩腳步後，再向福建其他地區拓展開通，如此一來，福建省民主化的推進，將會成為兩岸民主統一的基石，這才是向兩岸和平發展邁進的新里程，是兩岸和平給大陸人民的政治紅利，而有利於政治走向統一的轉型對接。

如果中華人民共和國不同意福建省民主先行先試，或者不認為福建省先行先試可以創造和平的紅利，台灣人民本有權利經由全國公投選擇獨立，因為台灣人民不會接受一國兩制統一的方式，反對被中華人民共和國吞併主權。

因此，中華人民共和國當局如果真心有誠意想推動和平統一的進程，就應當思考民主統一，而開啟福建省的民主先行先試，在廈門設立政治試驗基地，只要中國政治問題解決，台灣民心自然會認同！機不可失，時不再來！

（作者為中國民主黨流亡台灣黨員）

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