自由廣場》韓國瑜仁義，劉村長該死？

◎ 溫宗翰

莫拉克風災造成高雄小林村滅村，居民請求國賠一案，在韓國瑜聲稱「不上訴」情況下，受災戶因此能順利獲得國賠；此舉引起台師大某教授發文讚譽，說韓國瑜應實孟子所謂「有不忍人之心，斯有不恩人之政」，意在褒讚韓宅心仁厚，悲憫百姓之德政。

知識份子引經據典拍馬屁是自古以來的「習俗傳統」，實屬私人品味，無可厚非，可是讓受災戶獲得國賠的判決理由與高市府不上訴之間，就像是在推手演戲一般，毫不光明磊落，如此豈能稱作仁義？便就發人深思。

報載承審法官將滅村責任推給淹沒在泥水中的劉村長，說他沒有即時撤離村民，國家因此必須負起賠償責任，小林村劉姓村長的女兒，為此悲痛萬分，六日在臉書發表聲明，泣訴判決有失公允，也因此引起許多人追憶起盡心盡責的劉村長，大嘆司法是為政治逢場作戲，讓一個劉村長撐起整個國家的責任。

其實過去有眾多關於小林滅村研究，大多指向是過度開發造成水土無法涵養的問題，但臺灣司法能超越環境水土研究，法官不談國家機器應該面對的養護責任，與放任山林過度開發的嚴峻問題，為下一個風災賠償難題樹立典範，卻將責任推給無法抗辯的死者，說是個人人為過失，甚不厚道。

先不說劉村長為人處世從不徇私苟且，如此災難豈是一個村長就能負責？那些躲在暗處出賣台灣山林的人，竟永遠都是法治正義的漏網之魚？更何況村里長到底是公務人員還是民意代表，定位一直不明確，長期以來就頗具爭議，何以能代表公務機關負起全責？

孟子所謂「不忍人之心」並不單純是好發悲憫情緒，他清楚細論惻隱之心、羞惡之心、辭讓之心、是非之心，說這四心是仁義禮智的開端。盲從於表面善心，無助於釐清真相與是非黑白，犧牲掉弱小者的話語權，這就是沒有羞惡與是非之心，用孟子之言就是「非為人」。

韓國瑜代表高雄市政府決定不上訴，或是基於不與民爭訟心態，但不能不辨善惡是非，被犧牲掉的山林正義，劉村長為村里捨命的功過，誰能來捍衛追討？為了成就韓市長「不忍人之心」的仁義，我們得遮掩羞恥感，忽略是非對錯，罔顧多少真理與事實？對比無言的劉村長，在一片韓流歌詠稱頌聲浪中，想來噁心矯作。

（作者為中文博士生、高雄市民）

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