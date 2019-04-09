自由廣場》（青年時評）超限戰之青年抵制假新聞陣線

◎ 劉哲瑋

近日，許多人的臉書粉絲專頁收到來自中國的收購邀請，依照訂閱人數開出不同價格，像是擁有二十萬人訂閱的眼球中央電視台紛絲專頁，對方開價七十萬、不禮貌鄉民團也被開價五十萬元收購。這種透過買賣自由來改變網路言論空間，其實是一種「超限戰」。超限戰這個詞彙是中國軍旅作家喬良和解放軍前空軍大校王湘穗在同名書中所提出的概念，它包括了傳統的戰爭手段，還包括了貿易戰、文化戰、網路戰…等。

從傳統媒體到現在網路上的自媒體紛紛遭紅色資金入侵，中國寄望透過收購傳媒直接向台灣社會進行宣傳，甚至散播假消息、假新聞，影響台灣人的判斷力。其實這種模式在歷史上早已出現。

一九二四年英國《每日郵報》（The Daily Mail）刊登一封偽造信件，最終使得由工黨組合的少數政府敗選，保守黨再次執政。更早則是一八八○年代，美國兩大報業大亨Joseph Pulitzer和William Hearst各自收購了《紐約世界報》（New York World）與《紐約新聞報》（New York Journal）後，為了競爭銷售量而選擇誇張、聳動、甚至虛構的報導手法，到了一八九八年美國海軍艦艇緬因號在古巴哈瓦那被炸沉，《紐約新聞報》沒有盡到查證義務就認定由西班牙所為，各家報社紛紛跟進報導此假新聞，導致民眾氣憤不平，最終使得美國政府對西班牙宣戰。

面對中國「超限戰」，我們必須清楚哪些東西可以交換、哪些不能，因此公民的警覺性必須提高。至於失去自律的媒體，台灣社會也得展開反擊，像言論自由日（七日）時全國已有超過五十個學生會、學生異議性社團與青年組織共同串聯成立「青年抵制假新聞陣線」，而如果發現訂閱的粉絲團被紅色資金購買，就要互相通知警告、取消訂閱、留言提醒，癱瘓中國以金錢滲透網路，進而使我們的言論空間縮小（剩下中國想要的一種聲音）的圖謀！捍衛民主自由人人有責，台灣公民必須團結起來！

（作者就讀臺灣大學政治學研究所，新北市民）

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