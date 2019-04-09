自由廣場》世界最大選舉 被假消息毀了

◎ 劉振乾

印度大選將從十一日開始投票，網路上大量的假消息擴散。由於是有投票權高達約九億人的「世界最大選舉」，因此假消息刪不勝刪。比如在「臉書」上廣為流傳的「印度攻擊在巴基斯坦的恐怖份子的據點瞬間」，實際上是擷取電視遊戲上的一個畫面。

這種畫面，正是要「宣揚」對巴基斯坦採取強硬姿態的莫迪政權的「成果」。而臉書則發表到四月二日為止，已經刪除判斷不適切的超過六百個帳號與文稿，這些都是支持在野黨「國大黨」的，讀者數超過二十萬人，具有相當的影響力。印度電子資訊技術部的高層說，「假消息的量太多，已經束手無策」。

以色列將於今天（九日）大選。網路監視團體於四月一日發表報告書，指出在推特上有數百個假帳號有組織地散播中傷總理納坦雅胡的政敵的假消息。這些假帳號數目高達五百五十個，總閱覽次數超過兩百五十萬次。比如有一名為「莫些」的假帳號，今年一月到三月間在推特上寫出兩千八百次假消息，而去年同一時期只有十六次。為了逃避推特的監視系統，還使出將希伯來語單字的一部分以數字取代的招數。以色列執政黨則撇清與這些假帳號有關。

面對排山倒海而來的假消息攻勢，台灣當局務必要趕快籌謀有效對策，否則到時焦頭爛額，輸在無煙無硝的網路戰爭中。

（作者為台電工程師退休，台北市民）

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