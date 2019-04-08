自由共和國》鄭秀玲／政治人物了解民之所欲和所怨嗎?

鄭秀玲／台大經濟系教授

在蔡總統的領導下，民進黨執政近三年來在外交和國防方面大幅改善和美、日、歐等國的關係，表現亮眼。聯合國「全球幸福報告」指出在全球一百五十六個國家和地區中，台灣排名第二十五名，超越日、韓等國，在亞洲僅次於阿拉伯聯合大公國。自二○一七年五月二十三日台灣股市站上萬點以來迄今更已創下最久的台股萬點紀錄。

雖有上述這些政績，民進黨在去年底的九合一地方選舉卻大敗。究其主因，除了有境外網軍介入和特定媒體蓄意散播假新聞外，其執政團隊在內政方面過於輕忽公務體系長期累積的沉痾，沒有積極除弊興利；而所推動的年金改革和一例一休改革，亦未盡完善，導致民怨四起。獲勝的國民黨籍縣市長們不思努力耕耘，竟有新任市長在未有明顯政績下，鎮日被拱競逐大位。這兩大執政黨的作為實令人傻眼！

在此國際政經局勢詭譎的關鍵時刻，如火如荼的美中貿易戰正導致中國大陸經濟受到嚴重影響。因應此貿易戰衝擊，不少台商為避險正將部分廠房遷回台。此外，因物聯網和人工智慧等新科技帶來的龐大商機，正是台灣資通訊業者和傑出生醫人才共同大展身手的時刻。因此，吾人呼籲這兩大「執政」黨的政治人物要正視民之所欲和民之所怨，虛心檢討改善，才能在明年一月選舉時獲勝！主要建議如下：

一、推動退休金課稅的簡易2.0版年改：

年金改革是主要民怨之一。究其主因是民進黨執政當局錯將此經濟議題，委由社會學者出身的林萬億政委等人主導，以表象公平來處理，因而導致軍、公、教和警有不同程度的年改（桃園市長鄭文燦已指出此問題）。總統府資政陳博志當時為文「年金改革之目的、觀念與經濟學理」指出軍公教退休支付大都是政府的承諾，是以前犧牲其他機會和薪資而換得之延後支付的薪資，不是社會福利。他舉例政府部門內有一批領單一薪俸人員（不須公務人員任用資格），薪水比相似的正式公務員高，正式公務員也不抗議，因為單一薪俸的人員沒有或只有少很多的退休金。這就是退休金是延後給付之薪資或高退休金使人願接受較低薪資的明證。而陳資政認為退休金既為延後支付之薪資，「將退休金予以課徵所得稅」（長期以來退休金是免稅的）就可達到年改的目標。透過累進所得稅率，高官的退休金課予較高稅率而基層的退休金則課予較低稅率甚至免稅，就可達到真正公平的年改。

陳資政更指出目前立法院通過執行中的年改版本，把軍公教和勞工退休金所得替代率的差異當成要削減軍公教退休金的理由是不恰當的。我建議執政當局應虛心檢討，儘速推動正確且簡易的課稅2.0版年改來解決年改問題，才能避免內耗，也才得以維護長期以來建立的優質軍公教警體系及其人力資源。

二、挽救失敗的十二年國教：

十二年國教在民國一○三年馬英九執政時正式上路，號稱「免試」入學，卻有多如牛毛的比序辦法，讓學生疲於奔命。私校趁機推出「國高中六年一貫無縫接軌、全力衝刺大學」招生，無須理會免試入學的多元比序，讓學生專心念書求學反而成為私校的賣點。由於當時馬政府還附加「家庭年所得總額在一百四十八萬元以下」的高中學生免學費，更助長許多家長紛紛將學生送到私校。從私中為小六學生舉辦的升學考場爆滿的景象，就可知道過去各縣市經營得有聲有色的公立國中體系的師資和空間資源，在實施十二年國教後已被中產階級的家長們所棄守。

國中升學多元比序從民國一○三年正式上路，短短不到幾年名存實亡，僅剩下會考成績決一勝負。執政當局是否要去傾聽身處制度中的白老鼠學生的真實心聲，並思考如何挽救這個失敗的十二年國教政策嗎？

三、準備好了再上路，暫緩一年實施一○八課綱：

當今社會學者和教改人士在推的新課綱精神，強調降低必修知識含量，並強調素養和跨領域。日本曾經實施寬鬆教育十年，也強調降低必修知識含量的素養，實施後發現其高中學生必修專業能力大幅下降，普遍不願吃苦，現已宣布失敗不再推此制度。現今AI、大數據、資安和生技等新興領域需要很堅實的數學、物理化學和英文等能力。先進國家都在加強科技數理教育，我們的高中生實應花時間在這些必修課上。

依據一○八課綱編的教科書，至今還有五十％以上尚未審定，全台高中教師選修師資亦不足。如何於今年八月實施呢？吾人建議可考慮先從局部實驗學校實施後再評估，或是漸進式先只推高三下的選修就好，或是延後一年實施。若照此新課綱推教改，不需幾年，台灣目前產值世界第一的晶圓製造業、世界第二的IC設計工程師和優異的醫護人員之素質將大為降低！

四、被彈劾的台大校長如何推動產學合作？

今年一月在爭議中管中閔教授上任台大校長後，監察院經過多方調查其擔任公職期間諸多兼職事證，發現其違反法令、利益迴避、行政倫理和政媒分際，以七比四票數通過彈劾案。

國民黨全黨過去一年強力支持其黨員管中閔擔任台大校長。羅智強甚至以「拒投民進黨，台大有校長」高票當選市議員。諷刺的是他對彈劾案的回應是「下三濫監委有資格嗎？」強力挺管的柯志恩立委曾寫長文「吳茂昆終於被彈劾了！」反之對管的彈劾案則選擇靜默。政治人物是否有是非，可見一斑。吾人關心的是被彈劾的台大校長如何推動產學合作和率領全校師生進行卓越的教學和研究？

教改和年改是制度的變革，實不宜每次政黨輪替，就改一次且愈改愈亂。盼政治人物能多了解民之所欲和所怨，並謙卑改進才能贏得民心啊！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/