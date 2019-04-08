自由共和國》Kevin McCauley／中國逐步加深操弄對台影響力

共機日前越過海峽中線，這種狀況不是意外，也不會只有一次，未來還可能再發生。圖為中國解放軍殲11戰機。（取自網路）

GTI華府觀點》

Kevin McCauley／前美國資深高級情報官

自蔡英文總統於二○一六年五月就職以來，中國多方恐嚇、干擾輿論並逐步加深對台影響力，其中包含拒絕支持所謂的「九二共識」、明確反對蔡政府以及試圖改善中國的形象，本文概述北京影響以及操弄台灣輿論的方法。

檯面上的操作輿論：瞄準心靈、思想和錢包

中國藉由操弄民意，讓台灣人對其政府不滿並使風向轉為對北京友善。北京在二○一七年十月的中國共產黨第十九次全國代表大會上，一改以往只針對國民黨的拉攏策略，重新修正為無黨派差別的組織運動，而「中華全國台灣同胞聯誼會」就是以影響台灣民意為目標。

在二○一八年的選舉與二○二○總統大選前，國台辦宣布將致力於影響台灣輿論並增進兩岸的經濟關係，而中共中央統戰部在新戰略中扮演極其重要的角色，拉攏地方政府、年輕人、學生、中國配偶、原住民、親中政黨與團體、宗教團體、勞工團體、學者、農漁民與退伍軍人，而所謂的「對台卅一項措施」更是意在利中促統。

檯面上的操作輿論：外交孤立、軍事恫嚇

北京透過經濟紅利吸引盟友進而孤立台灣，不僅使台灣的邦交國剩廿二個也限制台灣參與國際組織。多明尼加共和國及布吉納法索與台灣斷交轉而支持北京，其中很大的一個原因即為中國承諾提供多明尼加共和國卅億美元的基礎建設貸款。

中國國防部表示，解放軍的各項行動都是針對所謂的「台獨份子」，中國不論是針對公眾輿論或是政治菁英都再再的威脅恫嚇，包含解放軍的對台軍演、挑釁的飛過M-503海峽中線、針對台灣的圍剿演習等都是為了削弱對台灣獨立的支持，前南京軍區副司令員王洪光更繪聲繪影的描述中國如何迅速佔領台灣。

檯面下的對台攻擊

中國的網路攻擊頻率與強度越來高，主要攻擊目標為總統府辦公室、衛福部、外交部、內政部與金管會，除試圖癱瘓這些政府部門的網站外也進行情蒐，而最近民進黨的官方網站也成為他們的攻擊目標之一。據報導中國的情報機構早已滲透台灣，中國透過資助台灣的政治團體與犯罪組織欲重組北京的第五縱隊，包含竹聯幫、新黨、中華統一促進黨等，不僅如此，共產黨試圖招募台灣退休軍官，招募情報人員或影響政治代理人。

台灣的回應

台灣已採取措施加強政府內部的網路安全防禦，在二○一七年九月國防部參謀本部設立資通電軍指揮部，以打擊中國網軍的攻擊並計畫培育相關人才，維護私部門的網路安全，同時設立一些部門專門闢謠以澄清虛假訊息，並研擬修改相關法律。

中國檯面上與檯面下的對台攻擊確實有所影響，「對台卅一項措施」使年輕人對中國的好感度從卅五．五％上升到四十．八，而八十三．五％的受訪者認為中國對台的恐嚇⾏為不利於兩岸關係。不管如何，台灣應該多加留意檯面上或檯面下的對台攻擊。

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