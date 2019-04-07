自由廣場》監督洗腎「脫離率」指標

◎ 謝武吉

媒體近日報導台灣人洗腎以及治療癌症，每年共用了九百億元，且此類皆屬重大傷病，患者不需付健保的「自行負擔」。在「大數法則共同分攤風險」的精神下，我們一般老百姓不管願不願意，都得一起分攤這些醫療費高出的部分，甚至在沒看什麼病的狀況下，保費幾次跟著調升。即使如此，健保安全準備金仍然屢屢不足，也因此，衛福部陳時中部長、薛瑞元次長，以及健保署李伯璋署長都相當關注此事，也亟欲改正這種惡性循環。

台灣洗腎年支出高達六百億元，台灣腎臟醫學會盧國城理事長對台灣洗腎品質的讚揚說得相當動人也絕非虛假，既然目前台灣洗腎人口相當高且品質好，為何換腎人數卻相對地少？也許有人會歸因於「身體髮膚受之父母」、「死留全屍」之傳統觀念，再者，又有多少醫院是致力推動器捐的呢？實在寥寥無幾。

健保的透析總額在一開始成立時，就有委員代表主張應建制洗腎的「脫離率」指標並妥善監測、管控，就是為了朝向以病人康復且降低總額長期支出的目標執行，但後來卻因某幾位醫院代表因故未參與會議，該指標竟遭貍貓換太子，這樣違背良心的作法，說穿了，就只是為了讓這些洗腎病人能穩穩地依賴透析，錢才能繼續穩穩地賺。

關於洗腎，從總額點值的角度來看，應參考現行醫療資源偏遠的鄉村等地模式，依非都會區洗腎院所之服務分布，來建立「透析醫療資源不足地區」之名單，例如高屏地區的美濃區、桃源區、那瑪夏區、高樹鄉、萬丹鄉、枋寮鄉等區域，都要妥善對待，並保證平均點值一點0.9~1元。至於在都會區的洗腎案件，則維持現狀即可。此外，筆者要呼籲，陳部長、李署長正積極推動分級醫療轉診制度，也要落實社區洗腎照護，應設法讓大醫院將病況穩定的患者轉到地區醫院及基層診所，並針對推動移植轉介的基層院所規劃鼓勵措施，以終結洗腎率高漲的現象。

以上所言，皆是為了保護百姓的生命及財產安全，也不再感覺健保費老是不明就裡的調漲，健保署應大破大立執行這大時代的任務，以回應全體百姓的支持與信賴。

（作者為台灣社區醫院協會理事長）

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