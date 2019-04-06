自由廣場》最不痛苦國家排名 台灣「7」喜

◎ 邱士德

根據美國約翰霍普金斯大學教授漢克最新公布的二○一八年國家痛苦指數（Misery Index），我國在受分析的九十五個國家中，排行第八十九名，換算起來，台灣是「最不痛苦」排名第七，算是痛苦指數相當偏低，表現不錯！

痛苦指數是以「通膨率」加上「失業率」來計算的經濟指標，近期飽受斷水斷電之苦的委內瑞拉，已連續四年排名「最痛苦」國家第一名，通膨率居高不下，人民苦不堪言。反觀台灣在「最不痛苦」排名第七，這是因為台灣在「通膨率」控制良好，不會讓人民的生活太困苦，當薪水永遠追不上物價，人民當然感到痛苦。

台灣在痛苦指數中的「通膨率」雖然表現不錯，值得慶幸。但因青年的失業率仍然偏高，薪資與物價也不成比例，筆者期待我們不可因此自滿，應繼續追求進步，讓台灣不僅是「經濟成長」的範例，也是「幸福國度」的典範！

台灣有夢，築夢踏實！我們應該以人人都能安居樂業為目標，政府的目標要訂在控制「通膨率」、降低「失業率」，並減少國內貧富差距；具體做法則如政府要提高國人的免稅額，讓國人生活更寬裕，降低人民的負擔等，都是不錯的政策方向！

（作者為教師，新北市民）

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