自由廣場》推廣腎臟器捐

◎ 黃明和

昨日報載，國人醫療保健支出破一．一兆，其中慢性腎衰竭（尿毒症）、癌症兩者一年花費健保費用約九百億元。慢性腎衰竭病患必須洗腎，據統計，洗腎費用一年約五百億元，加上各種併發症如心血管疾病、血管不通、身體發炎等，健保花費一年可高達六百億元，金額最高。所以，我們要如何脫離「洗腎王國」的稱號，降低健保支出，讓健保能永續經營，需要全民一起努力。

慢性腎臟病患者需要控制蛋白質、磷、鈉、鉀的攝取量，少吃加工食品，尤其要避免亂服成藥，不當用藥也是影響腎功能的重要原因之一。我們應該從國中小開始做好腎臟保健的衛教，讓民眾從小就有正確的健康觀念。

台灣的洗腎水準很高，筆者參考許多歐美國家和日本的做法，正在體系內推廣坐姿洗腎，配合復健運動，希望洗腎病人能重回職場、回歸社會正常活動。

台灣腎臟醫學會理事長盧國城日前指出，台灣器捐風氣不盛，北歐國家百名腎衰竭病患中，有六十五名可得到別人捐贈的腎臟，而台灣一年僅三百名捐贈者，獲贈比例低到幾近零。

為了鼓勵醫師對末期腎臟病前期病人進行衛教及家屬活體捐腎，健保署自二○一七年起增列「活體腎臟移植團隊照護獎勵費」，藉此讓第一線辛勞的器官移植協調師獲得合理給付，也藉此鼓勵各大醫院更有誘因及動力，將器捐勸募與協調工作做得更好，盼讓更多病人重獲新生。

筆者希望各位立委能大力支持健保署的專家意見，尤其是在推廣活體腎臟移植方面，可參考日本的做法，擬定「五等親活體移植鼓勵辦法」，提高國內的活體腎臟獲贈率。

慢性腎衰竭病患約四十五％是糖尿病造成、十五％是高血壓或心臟病造成，有這些慢性病的人，更該注意病情控制，並定期檢測腎臟功能，若發現腎功能異常，須接受醫師診療與追蹤。若民眾能注意自身健康狀態，良好控制腎臟疾病，則洗腎病人減少，也可減少健保財政負擔。

（作者為健保署門診透析總額專家代表、立法院厚生會創會會長）

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