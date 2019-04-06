自由廣場》（青年時評）關鍵在柯文哲 不是賴清德

◎ 林子堯

近日，各方針對前行政院長賴清德參選民進黨黨內初選，可能出現的危機產生憂慮。筆者曾在去年針對九合一大選過後，建議蔡總統可仿照一九九六年柯林頓模式連任，但賴前院長登記參選及柯文哲市長可能參選後，情況已較趨近於一九六八年的美國總統大選。故試圖就各界目前預測及經驗，提出一些心得。

目前議論居多的，是蔡總統若無法贏得初選競選連任，一年任期的跛腳，將造成台灣憲政體制的重大危機。但事實上，我國總統是任期制，不管是第四年或第八年，制度設計上都有可能會因為不再成為下一任總統而「跛腳」。尤其在總統、立委自二○一二年合併選舉後，總統政黨輪替甚至有可能長達四個月的空窗期，在二○一六年也已發生過，但當年政黨輪替仍稱順暢。或許待未來一年情勢變更，政治風氣有變，屆時應著手修法解決為宜。

至於，多數人參照一九六八年的美國總統大選，直論凡黨內初選非現任優先，大選必敗。但這只是結果論，而沒有思考脈絡。以一九六八年美國選舉經驗為鑑，柯文哲帶給民進黨的威脅，要遠遠大過於賴前院長許多。當年大選，民主黨總統詹森固然宣布退選，但他轉而暗助自己的副總統韓福瑞（Hubert Humphrey），使他獲得民主黨提名。

然而，民主黨保守派、南方票倉的代表—阿拉巴馬州長喬治‧華萊士（George Wallace），這時卻脫黨參選，一路氣勢逼人。韓福瑞最後輸尼克森○．七％選票落敗，在這其中，華萊士扮演關鍵要素。華萊士席捲了十三．五％、近一千萬的普選票，總共獲得四十六張選舉人票，這是美國戰後至今，獨立候選人所獲得最高選舉人票紀錄。

筆者認為，民進黨目前真正的危機，在於內外衝突與世代矛盾。內外衝突也就是白綠問題，即便民進黨透過初選、整合出最強候選人，成功逼使白色力量邊緣化，但白色力量仍有可能成為影響勝敗的要角。如何讓有如華萊士般的「分裂代表」不參選，或設法讓他徹底邊緣，本土陣營實力又足以強到可克服世代矛盾，並團結對抗敵營，方為此刻上策。

（作者為台大國發所碩士生，高雄市民）

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