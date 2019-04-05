自由廣場》如何消滅「掠奪性期刊」

◎ 彭銘得

近來有媒體報導掠奪性學術期刊與研討會，引起學術界與社會各界討論。誠然，掠奪性學術期刊與研討會是個問題，但我們應該再追問：是誰的問題？該誰來解決？有許多人主張應該由政府加強對學術期刊與研討會的把關及認證，我認為這對大學自治與學術自由有負面影響，不甚妥當。有需求，就有市場。掠奪性學術期刊與研討會的誕生，是回應學者們迫切發表的需要。而這個熱切的需要，又是來自我們對於客觀與數字的執著。

由於我們只相信數字說的話，所以發表數目與期刊排名成為評量學者的主要標準，研究的內容、前瞻性、長期影響、品味等無法被直接量化的價值，就被排除在外。政府與大眾對量的追求與迷思，促成了掠奪性學術期刊的蓬勃。由此可見，繼續加強中央部會對學術界的管控，只會強化數字管理的迷思。

一個學者的能力與涵養，不應該只是衝高發表數，還包含了學術品味與批判思考。選擇適宜的期刊，當然屬於學術品味與批判的一部分。掠奪性學術期刊與研討會的蓬勃發展，代表的是當代學者們鑑賞能力的培養不足。而這鑑賞的不足，是因為大眾與政府，以客觀管理的名義，長期要求學術圈做出立即可見的成果：期刊出版。要解決掠奪性學術期刊的問題，不是對學術界更多的管控，而是提供學者更為餘裕的研究時間及自由。

（作者為倫敦大學博士候選人）

學術詐騙集團

◎ 鄧鴻源

據報導，《天下雜誌》歷時六個月與國際媒體合作調查，爬梳二十二個疑似掠奪性出版集團期刊的論文刊登數，發現一一四所大專院校、十五所醫院的學者，踏入越來越猖獗的國際學術陷阱中。

甚至，台灣學者參與疑似掠奪性會議的比例偏高，以學術規模推估，恐在全球名列前茅。這股歪風是學者求生存的無奈，還是漏洞的管理？又如何影響台灣學術風氣？有辦法管嗎？

這些集團有如詐騙集團，以參加會議與期刊出版當誘餌，吸引無知的教授及學者參與，從中牟取利益；其中也有類似幾年前南部某教授的同僚審查與論文偽造，以騙取政府鉅額補助，可說十分不道德。

為何台灣高學歷者普遍越來越多，學術倫理與道德勇氣卻日益低落，可有合理解釋？所謂人才，不應該只是會讀書與考試者，還應包括學術倫理與道德勇氣，否則與市井商人有何兩樣？看看Ｔ大校長選舉便知。

愛因斯坦曾說，如果沒有學術倫理與道德勇氣，專家也不過是訓練有素的狗，可真是一針見血。 （作者為大學教授，新北市民）

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