自由廣場》「人人有飯吃」與「高雄發大財」

◎ 陳啟濃

陸委會主委陳明通上廣播節目，說出人只求溫飽和禽獸沒兩樣。有聽眾認為這是對於韓國瑜一廂情願依靠中國的立場，不惜出賣自己靈魂，晉見中共統戰官員，這樣背棄台灣尊嚴的行為，所做出最沉重的批評。

陳明通的一番話，不只可用來檢驗韓國瑜，對於台灣的教育人員，也可以適用。教育人員最精通的「馬斯洛理論」，指出人類最基本的需求是物質，最上層的則是尊嚴與自我實現。然而這幾年，看到那麼多教育人員紛紛到中國「朝聖」，接受落地招待。其實教育人員的待遇已經不算少，每年寒暑假出國最頻繁的應該屬教育界。但為何還要接受中共招待，這其實是潛藏在人性的「撿便宜」心態，亦即國民黨陳庚金講過的「能撈就撈、能混就混」的人生態度。

就像記者問韓國瑜，對中共軍機越線挑釁有何看法，他還是以玩世不恭的態度回答，他的腦子一直想著的，是芭樂怎麼賣出去。韓國瑜碩士讀的是東亞史，應該有讀通共產黨的花招，現學現賣。當年國共在東北短兵相接，除了國民黨的腐化，共產黨提出「人人有工作，人人有飯吃」的響亮口號，打動應該說欺騙了許多東北人心，所以國民黨軍一路潰敗、退出東北。

所以韓國瑜配合中國打經濟牌，希望台灣政府讓政治休兵，製造一種假象，好像我們的政府是「麻煩製造者」，一天到晚製造恐懼給人民。看到韓國瑜的競選口號「人進來，貨出去，高雄發大財」，這跟當年共產黨在東北的口號「人人有工作，人人有飯吃」，有同樣的手法。

然而台灣現在至少人民衣食無虞，許多企業堅守台灣，反而賺大錢，不像許多投資中國的企業，錢入中國、債留台灣。台灣人不需要為了發展經濟，對中共低聲下氣，接受他們的頤指氣使。說穿了，這些教育界與韓國瑜之流的行徑，用古代的一句話「士大夫之無恥，是謂國恥」，最能貼切說明了。

（作者為水里國中校長）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/