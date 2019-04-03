自由廣場》何止台南議員、官員不懂長照

◎ 沈政男

台南某日照中心因為讓老人家製作養生茶並上網販售，而遭市議員檢舉與抨擊，社會局也認為這樣的做法錯誤，要求限期改善。台南號稱長照做得最好，但從這新聞可知，這些官員與民代不怎麼懂長照與老年照顧。

市議員說，「長者到日照中心是要被照顧，應該學才藝，唱歌娛樂，快樂過日子，而非被利用來生產賺錢」，須知唱歌跳舞只是日照中心可以提供的活動之一，其他還有更多。日照中心提供的活動，應根據老人家的認知與體能狀況，安排最能滿足身心需求的活動。人的身心需求為何？一、生理需求，二、安全需求，三、社交需求，四、被尊重的需求，五、自我實現的需求。當失智失能程度越嚴重，要滿足上層需求就越困難，因為第四、五層需求，通常必須藉由自主掌握生活、社交與工作來完成，而受限於腦力與體力，許多老人家無法做到這樣的程度。然而這不代表老人家沒有這樣的需求，而是客觀上已經有困難。由此觀之，一個日照中心能為老人家安排具有生產力的活動，就治療與復健的意義來說，根本值得稱道，怎麼還會要求限期改善？

台南社會局說，「養生茶製作非屬日間照顧服務範圍，影響長輩使用日照的權益」，顯然欠缺職能復健的概念，須知老人家僅剩的認知與體能，如果不多加使用，給予刺激或訓練，將會退化得很快，而該日照中心能讓老人家包裝養生茶，手眼並用，正是最好的認知訓練活動，怎麼不是該提供的服務？如果擔心日照中心剝削老人家，可以要求他們必須提供工資，而如果質疑該產品不符合衛生法令，那就輔導他們取得合法執照，而非只是打壓。

此一長照與老年照顧的錯誤觀念，絕非只存在台南，事實上台灣社會號稱已有數百家日照與社區關懷據點，但裡頭提供的活動，幾乎都是唱歌跳舞，加上吃個便當這樣的節目，絕少針對失智失能狀況提供具有治療與復健功能的活動。人老以後，即使失智失能，絕非只能被照顧；老人家的最大快樂跟年輕人一樣，在於自主掌握生活，並對社會做出貢獻，這是從事老年服務的個人與機關都應該具備的老年學常識。

（作者為老人精神科醫師，台中市民）

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