鏗鏘集》你為什麼要選總統？

「你為什麼要選總統？」一九八○年，美國政治世家的老么甘迺迪參議員被問到這樣簡單的問題，竟支支吾吾，無法給個交代，似乎他選總統是理所當然的事。這個問題讓他在初選的聲勢大挫。

台灣的政黨體制及初選制度不能與美國相比，國民黨還在為初選規則爭吵不休，民進黨也有辭職負責的人，回頭說要承擔，這些要競選總統的人，對於為什麼要選總統，都沒有完整的回答。

有人說他有喬事的本事，可把台灣的紛爭喬成一片祥和，與中國關係喬到相安無事。喬事當然是很重要的本領，但喬事人要「公正」，不能立場鮮明才能喬事，要選總統不能用混的態度，喬事也不是總統的職責，更何況國家生存、主權問題無可妥協，人家硬要把你吃掉，你怎麼去喬？

有人說，「我準備很久了」，但他的能力卻是手下貪腐，包括副市長在內的成群官員涉貪，他的願景還是外來列寧黨的老套，以「和平」之名走向被中國併吞之實。他要選的理由似乎與甘迺迪一樣，準備很久就「理所當然」。

兩黨都有人「因為民調聲望高」，被催促或可能被「徵召」競選，這便更詭異：如果民調可信度足以取代真實的投票，美國何必捨民調而進行繁雜的黨員直接投票？美國民調不會去作假，台灣的民調未必如此，民調高不能作為競選總統的理由。

有人去拜訪前總統李登輝請益，民主先生期勉他「好好利用這個機會，完整地、詳細的告訴台灣人民，民進黨存在的價值，勇敢地說出國家未來發展的方向，及如何增進人民福祉」。

李前總統語重心長，實際上就是要選總統的人應先想清楚，回答這個最簡單的問題：你為什麼要選總統？

（作者王景弘，資深新聞工作者）

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