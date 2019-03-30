自由廣場》問題出在「大政府」

◎ 劉一德

日前金管會主委顧立雄希望金融業少發現金股利，把錢用在厚實資本，強化風險承擔能力的談話，造成市場恐慌，引發股民批評。不論主委立意如何良善，政府官員對民營企業股利說三道四，難脫瓜田李下之嫌，更凸顯「大政府」是國家的潛在危機。

長久以來，台灣社會期待一個大有為的政府，制定嚴明法規，扎實有力地公平分配各種資源。然而當政府成為一個大而笨重的官僚體系，面對繁雜的公共事務，及人民愈來愈多的要求時，通常是反應遲鈍，摸不著頭緒。

據聯合國調查，大多數國家民眾，對地方政府施政的滿意度，普遍高於中央政府。原因是地方政府小而靈活，對民間的需要與資源的掌握，比中央政府好。處在這個快速變化的世界，凡事都要管，卻管不好的「大政府」，即將被淘汰。解決之道是將部分治理權回歸人民，尤其是經濟，政府只要建立公平的遊戲規則，其他交給市場就行了。

蔡政府執政以來，從前瞻建設、一例一休、長照計畫、年金改革等決策，都可以明顯感受到政府積極介入的身影。向來關心中下階層權益的執政黨，自然導致的「大政府」思維，衍生的無所不管作為，不僅對經濟與市場產生負面效果，各方面都將產生問題。

以人力資源來說，儘管剛完成組織精簡，但據銓敘部統計，近十年來，公務員人數不減反增。從年度預算及國民所得來看，台灣應該是個 「小政府」。但政府除了龐大的國營企業之外，對於經濟發展、產業升級、農林漁牧、環保、社福、教科文等，一切包辦。再加上各項重大公共工程，健保，農、勞保、年金等，與福利國家無異。用「小政府」的稅收去做「大政府」的事，問題一一浮現。最直接的影響是國債高築，引發世代矛盾。這個根本問題不解決，誰執政都做不好。

市場機制的運作，企業絕對比政府還要敏銳。我們是否應該思考放棄「大政府」的思維，不再對企業指手畫腳，同時放鬆法令限制，讓經濟回歸市場機制。政府該做的事情是以符合潮流的法令，鼓勵企業發展和保障勞資權益，將預算資源與施政心力投入研發，創造優良的環境，增進國家和企業的軟實力。

台灣一定需要一個「大政府」嗎？美國有兩億多人口，卻成為世界超級強國，選擇「小政府」就是最好的答案。一九八一年，雷根總統在就職演說中說：「當前的危機，政府無法解決我們的問題，因為政府本身就是個問題。」

（作者為台聯黨主席）

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