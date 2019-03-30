自由廣場》韓國瑜幫了民進黨大忙

◎ 陳茂雄

最近有兩件無關緊要的新聞，卻是民進黨脫困的良方：第一件是蔡英文總統在夏威夷的過境行程中，由夏威夷州國民兵司令兼民防廳長Arthur Logan少將陪同參訪。另一件為韓國瑜完全顯露出統派的真面目，與國台辦主任劉結一會面時，強調「九二共識是兩岸關係定海神針」。第一件新聞是讓選民覺得蔡英文盡力發展台灣對美關係，第二件新聞讓民眾認定韓國瑜是中國的代言人。雖是小新聞，但對民進黨脫困卻有很大幫助。

民進黨兩年來施政，由於沒有找對選民的胃口而引起民怨，就像一個廚藝頗為高明的廚師開了餐廳，做出高明的餐飲，但沒抓對顧客胃口，因而不受歡迎。民進黨在內政方面的政策雖然相當用心，還是引起民怨。這些厭惡民進黨的選民跑去光顧中國國民黨，更造就韓流。

若是民進黨重修訂已引起民怨的政策，會引起更大的民怨，因此，此時不適合繼續在這些政策上添柴火引戰，而最佳方式是另闢戰場。其中一項是建立國際關係，只要將民眾的注意力移到國際關係當可收到良好效果。然而因為受到中國壓迫，拓展國際關係這一條路並不容易走，剛好近來美國有很多單位為了對抗中國，而對台灣釋出善意，蔡總統對美下功夫是對的。

民進黨可以開闢的另一個戰場就是反併吞。雖然九合一選舉期間，因為韓國瑜打出拚經濟、零政治的口號，造成很多本土派也支持他。可是最近韓國瑜卻扮演中國的代言人，很多本土派民眾難以接受，回流是必然的。

民進黨在內政的政策出現嚴重失誤，然而若是回頭，扣分會比加分多，只好另闢戰場。在國際關係方面有賴民進黨自己下功夫。在反併吞方面卻有韓國瑜的「助力」，他將本土派選民還給民進黨。藍營民眾將韓國瑜當作寶，事實上他幫了民進黨很大的忙。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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