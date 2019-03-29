自由廣場》正視台日兩國青年流動逆差

◎ 陳永昌

台日兩國上週簽署擴大打工度假簽證名額文件，自今年四月起，台灣青年赴日打工度假名額將從每年五千人倍增至一萬人，是兩國自二○○九年開放打工度假十年來第二度上調名額，上一次是二○一四年將最初開放名額二千人一口氣調高為五千人，卻仍無法滿足台灣青年赴日打工度假熱烈需求。

根據日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫說法，去年一整年有超過八四○○位台灣卅歲以下青年提出申請，遠遠超過限制名額五千人，所以此次放寬額度係日方主動提出促成，而且是日本單方面提高人數，因為日本青年來台打工度假每年只有區區三百人左右，遠低於我方可以核准的五千人上限，即使以互惠為名同步提高，也不會有任何實質意義。

在此同時，日本《經濟新聞》本月中旬報導，台灣年輕人正興起前往日本就業熱潮，引述官方外務省數據，二○一七年台灣人獲發就業與高度專業職兩種簽證共計二三○○件，比前一年增加三成，更是五年前的兩倍。另外，日本法務省最新統計資料顯示，去年底台灣人申請「技術．人文知識．國際業務」白領工作簽證總人數已經突破一萬人，比前一年成長近15%。

衡諸台日兩國經濟發展程度與薪資待遇現況，台灣青年熱中前往日本就業，或越來越多日本企業越洋來台招募人才，都是可以預期的自然發展，而更多短期打工度假勢必進一步帶動更多長期居留就業。尤其，日本正面臨嚴重人力短缺，再加上二○二○年東京奧運舉辦在即，將迎來新一波觀光業高峰期，台灣青年人力失衡流向日本預期會越來越加劇！

年輕一代願意走出舒適圈，前往海外短期度假打工開拓視野，甚至投入根本不可能在國內從事的高強度勞力工作，實在讓人難以苛責，而台灣人才開枝散葉在全球各地尋求更好發展機會，更足以證明台灣年輕人並不是沒有國際競爭力的草莓族，但寶貴勞動力楚材晉用終非長期良性發展，如此懸殊的人才流動逆差更是不容坐視！

事實上，台灣具備多元開放社會、宜居生活軟硬體以及熱情友善人民，再配合不差的實質薪資購買力與最佳華語學習環境，在在都是吸引海外青年短期打工度假或長期就業的亮點，我們絕對有條件可以做得更好，敞開雙臂歡迎來自日本與世界各國的年輕人。

（作者為台北市商業會副秘書長）

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