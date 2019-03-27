自由廣場》去年六月六日在總統官邸

談管中閔打臉陳維昭

◎ 陳振陽

台大楊泮池校長於2017年三月十九日，因陷入合作夥伴的學生論文造假事件，在排山倒海的批評下，宣布不續任校長，因而啟動台大新校長遴選作業。在不誠實及不守法的瑕疵中，遴選委員會推薦管中閔為台大新校長。在爭議中，葉俊榮於隔年十二月二十五日，先指責台大遴選過程頗多瑕疵，然後以台大不能沒有校長為理由，發聘管中閔。自己並辭職下台（莫名奇妙）。

今年台大校友雙月刊121號，第四至七頁，刊登遴選委員會召集人陳維昭的文章（特稿）：六月六日總統官邸談管案。強調，蔡英文派陳菊聯絡王金平邀請陳維昭說明管案。文中說「我認為這完全是一個政治事件，這種事情發生在這個年代很不可思議，而政府的操作手法又太粗糙，因而普遍引起反感⋯」。

運動比賽第一要公平守規則，第二要誠實。以賽跑為例，如果鳴槍前有人偷跑，一定重來。如果再犯，取消資格。另一個暗中違規，例如服禁藥，事後被檢驗出來，即使冠軍也被取消，由第二名遞補。我國女舉重選手郭幸淳、許淑靜在對手後來被發現比賽時有服用禁藥，分別補獲奧運金牌。

台大遴委會必須依台大訂定的校長遴選辦法，忠實的執行遴選作業。最重要的相關條文（1）候選人資料表，五、相關承諾。一、本人聲明所提供之學經歷資格證明文件均正確無誤，如有不實，責任自負。簽名。（2）、遴選委員運作要點，四、本㑹委員有下列情形之一者，經本會確認後，解除其職務，（四）有具體事實足認定其執行職務有偏頗之虞者。（3）本會委員不得為被推薦人或校長候選人舉辦任何有關選舉之活動。

台大校訓「敦品勵學愛國愛人」。傅斯年前校長在演講時說敦品最要的是誠實。管中閔第一件是沒有誠實填寫候選人資料表。雖然是別人填寫，但自己最後確認且簽名。三月二十四日管中閔第一次主持校務會議，針對他未揭露兼職台灣大獨董資訊的部份（1），他說「學校知道，市場知道，民眾知道」。姑不論大家是否真的知道，既然辦法中規定要填寫，就要「誠實」「守法」（遴選辦法）填寫。因為不填這一項，就規避了（2）遴選委員利益迴避問題。既然學校知道，利益衝突的委員知道，就應該在開會中提出。而非心照不宣（蔡明興），違反遴選辦法。遴選辦法又規定遴選委員不得為特定候選人活動（3），但是就有證據（人證加物證）顯示有委員替候選人進行拉票活動。

陳維昭在台大校友雙月刊揭露曾向總統報告整個事情完全合法，但管中閔在校務會議的答辯重重打臉陳維昭。依上述三點即知道他們根本視選舉辦法為無物。白紙黑字也有「勇氣」否認。很恭喜管營政治操作成功。連總統都被騙得團團轉。在2018年12月24日葉俊榮宣布插管時還「府院錯愕」。

做為資深台大人（學生、校友、教師），期望台大能有一位「誠實、守法」的校長。

（作者為台灣大學名譽教授）

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