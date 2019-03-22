自由廣場》賴清德待補修的學分

◎ 雷顯威

前行政院長賴清德近日宣布爭取民進黨總統提名，逐鹿台灣二○二○年總統大位，突如其來「直球對決」蔡英文總統，不僅引發民進黨黨內震撼，也為國內政局發展投下新的變數。

本文不在於探討，賴清德參選是否具正當性，或他的參選可能破壞該黨的團結，造成明年總統大選「親痛仇快」效應。因為對民進黨而言，黨內早已建立公平透明的初選機制，無論小英或賴清德要出線，自然都必須通過黨內初選考驗，才能脫穎而出。因此有了制度的運作，就不怕面對競爭，這是成熟民主國家的可貴之處。

對於賴清德的參選，本文提出的是，「賴神」是否做好了承接總統大位應有的準備？而這些準備是有別於現任小英總統？

首先是與台灣最緊密相關的美中台區域安全，賴清德的戰略佈局是什麼？若單單僅就賴清德辦妥黨內登記後記者會發言，拒絕接受台灣成為第二個香港、西藏；反對國民黨提出與中共簽訂「兩岸和平協議」，因而要代表民進黨出征。那麼前面的論述，實在禁不起檢驗。

因為小英總統也反對中共的「一國兩制」，也反對「和平協議」。蔡、賴兩人訴求並無不同，所以這很難成為賴要取代小英的正當性依據。

其次，前總統馬英九主政，提出「親美、友日、和中」，做為穩定美中台區域安全的戰略方針；蔡英文總統繼任後，雖未「馬規蔡隨」，但仍提出「維持現狀」概念，希望持續穩定兩岸關係而不可得，那麼賴清德要如何從小英的「維持現狀」動盪中另謀出路，不僅有別於小英，也讓台灣民眾在「一國兩制」、「九二共識」外，有新的選擇，這是賴清德爭大位前必須面對做好的功課。

（作者為前基督教論壇報總編輯，台南市民）

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