自由廣場》從曼谷治霾看台灣空污

◎ 林淑甯

每年十月到翌年一月，是泰國霾害高峰期，今年元月底有四百五十多所公立學校因之停課而登上國際媒體。霾害誘發逾半患者嚴重過敏反應，今年曼谷空污期，許多居民出現咳血、流鼻血等徵狀。民眾開始戴上口罩，見面問候語變成：「你有沒有帶口罩在身上？」

霧霾打擊泰國觀光，專家估算可能因而流失外籍遊客一千萬人，造成二十六億泰銖的經濟損失，加上醫療支出等社會成本，霧霾將造成泰國經濟損失攀至一百四十五億泰銖。泰國社群媒體還出現對政府因應不力的批評。反對黨批評政府消極面對霾害；流亡海外的前總理塔克辛更發表霾害造成泰國人民健康、經濟雙傷的關切。

在政治與社會輿論關注下，泰國政府將治理霾害列為國家重要政策，設立空氣質量檢測辦事處，相關減霾措施則有：人造雨、高空噴水、發放口罩；增加公共運輸路線，鼓勵民眾搭乘公共運輸系統；捷運工程在霧霾嚴重時停工七日；讓各地能根據實際情況制定利於民眾的公共交通系統。政策上立法禁止二手車進口、鼓勵國民使用低污染的汽車燃油、對低污染的交通工具予以免稅、減稅。要求工廠、建築工地注意灰塵排放、嚴管垃圾、稻草燃燒及工廠的污染源排放。

泰國人口是台灣三倍，面積約台灣五倍，人與環境的拉鋸不若台灣的緊張。泰國也有高污染工業，但密度與規模小於台灣許多。高密度的污染工業讓台灣一年有超過半年的空污期，台灣的選舉制度讓政府受制於財團，在環境保護及空污防制難有積極作為。

觀光收入佔泰國GDP的五分之一，觀光業可發展在地文化、特色，均衡地方發展，營造亮麗的經濟收入。地小人稠的台灣，不適合發展高密度、高污染的工業，但是台灣有豐富地貌、生態、多樣人文可以經營，產業轉型才是環境永續發展的王道。

聯合國報告指出，空品不只是環境與健康問題，更應視為人權問題，呼籲各國政府嚴正以對。泰國政府已將治霾列為國家重要政策，從施政到產業結構都有因應對策，反觀台灣政府對霧霾的處理態度，顯然還是個不夠重視人權的政府。

（作者為旅泰台商，主婦聯盟環境保護基金會台中分會諮詢委員）

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