自由廣場》綠營若再分裂 台南無法樂觀

◎ 陳鉑銓

筆者身為一個在地的台南人，看到此次台南第二選區立委補選，結果盡在預料之內，果不其然是民進黨推派的郭國文取得勝利。台南第二選區可說是台南的「綠中之綠」，是支持民進黨最為堅定的鐵票區，即便是在綠營分裂狀況的危機當中，民進黨依舊能夠拿下這一席立委。

然而台南人真的就這麼死忠支持民進黨嗎？其實並不然。與其說台南人支持民進黨，不如說國民黨過去對於台南的忽視，以及未有認真經營的心態，讓許多台南人對國民黨相當的感冒，也導致許多的反藍選民以國民黨選不上為首要目標，而在投票上進行棄保。

雖然在此次的立委補選上，直到投票日之前，郭國文的對手謝龍介乘著韓流而來，來勢洶洶，勢必要拿下台南第二選區的這席立委。選情緊張到民進黨不得不出動各方大老來為郭國文輔選。而前台南市長賴清德，在為郭國文輔選上，比起當初自己參選還來得積極，選情甚至緊張到賴清德不得不喊出告急牌。可見得雙方在民調上的差距可能僅在幾個百分點之內。

就這樣看起來，台南第二選區對民進黨而言，即便是分裂是否也無關緊要嗎？答案是否定的。就候選人得票上來分析，民進黨無法太過於樂觀。代表民進黨參選的郭國文與代表國民黨的謝龍介，雙方的差距僅有三千多票。然而從立委補選的性質來看，在過往的立委補選當中，選民出來投票的意願普遍低落。因此會願意在立委補選當中出來投票的選民，大多是政黨所能夠動員具有高度政黨認同的選民。

而多數的中間選民會為了補選而前往投票所投票的意願普遍較為低落，或是身在外地就業的選民，大多不會為一個小小的補選而返鄉投票。因此，即便在此次補選當中有較多的選民有意願出來投票，但若是未來的立委或市長選舉中加入中間選民與人在外地的選民等政黨認同色彩較為淡薄的，恐怕綠營的分裂將會導致未來執政權或是立委席次的喪失。

（作者為政治觀察家，台南市民）

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