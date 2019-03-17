自由廣場》國民黨員看補選的藍綠白

◎ 胡文琦

此次立委補選結果可分別從藍、綠、白的三種角度切入。

首先，原本看似氣勢如虹且勢如破竹國民黨的「隱憂」有下列三點，一、「韓流使用率」的過與不及，乃至於寄望「一人救全黨、一人救台灣」，顯然必須考量其後續「邊際遞減效應」；二、國民黨自己的黨內真正革新才是「硬道理」，一味寄望在「討厭民進黨」，卻無視令人憎厭、內鬥內行燃燒自己「燒死別人」的宮鬥戲碼，最終仍無法獲得民眾「信任」，這從彰化只勝選「區區幾千票」即可窺見一斑。三、魔鬼就藏在細節裡的「戰術失誤」必須靈活調整，這可從台南「柚子大戰」的輿論攻防得到驗證。

第二，再看看民進黨的「慘勝」，也難怪民進黨秘書長羅文嘉不敢輕易結論說綠營已經「止血回魂、喘上一口氣」。嚴格來說，姑且不論相對資訊容易取得、選民的心「早已善變」的新北三重選情不說，其一，理論上農漁產業較為密集的台南選情，竟然從巔峰時期近八成「派西瓜都會贏」的掉到只贏3664票，試問，這難道不是警訊？其二，阿扁出馬輔選，已明顯違反「常人經驗」及「中監四不規定」，試問，這是在挑釁非台南選區的其他地區選民嗎？第三，果真「『前』賴揆」真心認為應特赦阿扁的話，怎麼「不在任內」向蔡總統提出建議或要求？難道，這又只是在打假球的騙選票嗎？

第三，看看白色力量的空間，且不論金門補選的「宗親家族」因素不說，檢視此番脫黨參選到底的「最強村姑陳筱諭」，在選前最後一天順利拿到了所謂「白色力量」台北市長柯文哲錄影帶的加持，最終仍是「孤『陳』無力可回天」。對比之前柯對陳思宇補選的「無言結局」，此番選民的智慧意志展現，是否代表著在藍綠最終成為「強棒對決」下，第三勢力究竟有無迴旋空間？恐怕仍值得繼續觀察。

（作者為前中國國民黨文傳會副主委，新北市民）

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