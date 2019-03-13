自由廣場》「以毒逼政」

◎ 梁鴻彬

全民防制非洲豬瘟國難當前之際，馬英九前總統日前表示，因為台灣不支持「九二共識」影響了兩岸的防疫合作，又指他執政時期，爆發多次禽流感，都能快速交換資訊取得病毒株，對於研發疫苗有很大的幫助。殊不知，非洲豬瘟目前尚無疫苗，而因為中美貿易大戰，去年紐約時報就有報導，中國拖延不給美國H7N9的病毒樣本，美方不得不向台灣求救。做為病毒輸出大國，中國「以毒逼政」已成外交政治手段，甚至應該視之為一種生物恐怖攻擊，兩岸共同防疫云云，根本是請鬼拿藥單。

回顧口蹄疫、禽流感甚至SARS疫情，中國不但隱匿疫情無力控制，「病毒一家親」，兩岸的交流也成病毒交流的溫床，此次非洲豬瘟疫情，中國不但對於台灣的防疫要求「已讀不回」，甚至，中國的電子商務郵包夾帶豬肉腸，染病豬屍流海至金馬外島種種跡象，「防疫視同作戰」，唯有以國安層級的防制思維，防範生物恐怖攻擊的作法，才能真正阻絕非洲豬瘟於境外。畢竟，非洲豬瘟一旦襲台無異是恐怖攻擊，不但「沒有滷肉飯吃」，還將造成兩千億元台幣的損失，對於台灣社會的傷害更是難以估計。

（作者為資深媒體人，宜蘭縣民）

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