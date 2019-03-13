自由廣場》譴責自經區舊世紀思維

◎ 鍾秉霖

上世紀WTO成立前，各國之自由經濟區或自由貿易區，乃為打破租稅壁壘或障礙（Trade barrier），著重於租稅減免獎勵，以吸引外資，最重要的也是工業化國家，為尋求自然資源及廉價勞力的手段。

但這些工業強權進占，造成資源被過度開發，環境的極度惡化；再者勞工被剝削更引起「血汗工廠」之譏！包括早期台灣等開發中國家，雖然賺得外匯與GDP大幅成長，但對勞工、健康及環境的戕害也莫此為甚。此所以聯合國UNCTAD、WTO等國際組織，譴責舊世紀租稅減免等投資獎勵的錯誤作法。

現代的FTA已轉為Fair Trade Arrangements（公平貿易），包括美中貿易談判，美國制裁中國的租稅、補貼等措施，因為嚴重影響自由平等貿易；國際經貿組織更著重「公民社會」、「社會責任」、「國際監督」，楬櫫勞工及消費者保護、智慧財產權保障、綠色環境維護，更嚴厲監督政府不當干擾公平的國際貿易活動！

自經區或自貿區完全背國際主流而行，這從全球最多達十幾個自貿區在中國，其理自明。自經區無視「公平貿易」的國際趨勢，以舊世紀思維立足！最離譜的是，這完全欠缺未來或高階產業發展戰略思維！整體也無助於國家經濟提升，無助於產業與科技之創新；來料加工或引進外勞，更將造成年輕人低薪、或大量失業；弱勢農業、民族經濟將被惡劣戕害！急就章不溝通的規劃，或又只引進低階、低競爭力產業，或帶來的是高耗能和高污染。

最離譜的是，區內享各種租稅優惠，更完全違背公平貿易，這更是違憲！為何可享有超國民待遇！

自由化國際化在台灣已進行四十年，加入WTO後，台灣更是恪守規範，難道還不夠開放自由嗎？再者加工區、科學園區、保稅區四處林立，為何又疊床架屋，走回頭路？ECFA早收清單時，有人信誓旦旦說，可帶來多少產值及就業提升，然後呢？石斑魚、虱目魚、果農殷鑑不遠！不要再造成木馬屠城之憾！

（作者現職美商台港區法務主管）

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