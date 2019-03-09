自由廣場》圖博流亡60年與和平協議

◎ 周美里

今年是圖博流亡60年。60年前的3月10日，拉薩的民眾起來反抗中共解放軍企圖全面接管圖博、片面撕毀雙方所簽訂的「十七點和平協議」。

按照中共和圖博政府在1951年簽署的「十七點和平協議」，外交、國防歸中央管，西藏政治制度不變，實行區域自治。外交國防歸中央的規定是在協議第八條「西藏軍隊逐步改編為人民解放軍」、第十四條「中央人民政府統一處理西藏地區的一切涉外事宜」。內政不變是在協議第四條「對於西藏的現行政治制度，中央不予變更。」及第三條「西藏人民有實行民族區域自治的權利。」說穿了，這就是第一代的「一個兩制」。

當時軍力不敵解放軍的圖博政府，雖然在武力脅迫下簽署協議，但是年紀輕輕的達賴喇嘛及封閉的圖博政府，的確以宗教誠心，天真地以為只要遵守協議，至少可以保存圖博的政治體制及宗教文化，更可減才百姓的犧牲，企求為民族生存留一線生機。但是，當「和平協議」賦予中央政府「主權」，軍隊進駐就有正當性，接下來政治體制被改變、經濟命脈被掌控、生活型態也無法擁有，排山倒海而來全都擋不住。最終，撕毀「十七點和平協議」的正是中共自己。

這和當前香港的一個兩制下場相同，撕毀協議的都是中國。無論是1951年十七點和平協議簽署，1984年中英聯合聲明簽署，從那一刻，就註定了圖博人民生靈塗炭、香港永不能翻身的命運。當習近平提出探討「兩制」台灣方案後，台灣內部就有人提出「和平協議」呼應。這次講的直白了，中共學者提出如何解決台灣國際空間及軍隊去留問題。更證明了從圖博十七點和平協議，到香港一國兩制，都是一貫的本質。

如果雙方都真心要擁抱和平，何必簽署「協議」呢？70年前的圖博只花不到10年的時間，就體會了「和平協議」不只不能帶來「和平」，還帶來家破人亡的血腥鎮壓，就如同包裝美麗的「投降書」，用語言麻醉人們的理智。圖博當時軍力虛弱被迫受中共蹂躪，台灣人民難道沒有選擇權嗎？

（作者為台灣圖博之友會會長）

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