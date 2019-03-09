自由廣場》和平協議真正可怕之處：扭曲人性與正義

◎ 范姜提昂

國民黨雖然連年倡議兩岸和平協議，但「和平協議不可信」幾乎已成不可逆的認知趨勢，再者，揆諸歷史，真正可怕之處還不只不可信而已！岳飛，國人非常熟悉，也都知道南宋高宗聯手秦檜殺岳飛，但有一點，很多人可能被誤導，以為面對新崛起的金人和蒙古人，北宋、南宋相繼被滅，是因為宋積弱，乃時勢所逼，反懷疑岳飛等名將不識時務？

這是天大誤會！就像台灣，絕不像泛統派所說那麼衰、那麼弱、那麼沒指望。事實上，宋朝強得很！史家陳寅恪先生這麼說（意旨）：華夏民族歷經數千年演進，到了宋朝，達到顛峰。

西方和日本史學界也認為：宋朝堪稱中國史上的「文藝復興」及「經濟革命」時代。科技方面也很令人驚豔，包括四大發明研發出升級版，造船、航海技術領先世界。當同時代的歐洲城市，了不起十萬人口的時候，北宋開封府人口已經破百萬！煤炭已經取代傳統家庭柴火；更亮眼的是，因為人口多，都市規劃完善，已經有夜生活，看戲、聽說書等娛樂形式順勢出現。

財經上，開始出現貨幣、紙鈔，礦產領先各國，日本專家認為宋朝擁有全世界最多的銅存量。由於商品大量輸入，以致宋貨幣大量外流，又由於宋貨幣穩定，所以通行於東南亞、日、韓等國，甚至取代當地貨幣。又因流通量太大，於是發展出紙鈔。

舉這些例，要表達的無非是：宋朝一點都不弱！別的不說，蒙古鐵騎威風八面，蒙軍所至，無不望風披靡。但蒙軍征南宋，從第一次起兵到崖山海戰，宋大敗，陸秀夫背著幼帝跳海，後宮大臣隨後也跳，「宋史」說七日後，十餘萬屍體浮海，南宋滅亡，而蒙古，包括停戰在內，總共花了六十多年！

財經實力強大，軍民性格如此堅韌的朝代，何以悲慘亡國？其實，從宋金簽訂「紹興和議」就種下深遠禍根！該和議，即使宋屈辱，向金稱臣，也才維持二十年和平。重點是：只要主和派當權，為了對敵表達誠意，必壓制、排擠、甚至殺主戰派。忠臣、能臣不是被貶，就是被殺。岳飛打勝仗，照殺！宋朝沒有嚴重的宦官干政，也沒有軍閥割據，體質優秀卻亡國。其中所凸顯的，和平協議勢須看強敵臉色，怕敵人翻臉，以致扭曲人性與正義，全面排擠國家正向能量，才是真正可怕之處。

（作者為資深媒體及廣告工作者）

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