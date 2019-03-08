自由廣場》蔣廟、銅像存廢之思辯

◎ 李笑佛

中正紀念堂（民間俗稱「蔣廟」）該不該轉型，以及蔣介石銅像該不該拆除，至今仍在爭論。這些爭論有那麼複雜嗎？只要具有基本的民主理念和歷史意識，道理極為單純。

首先，並不是要將蔣廟的建築物拆毀，而是該建築物的用途不宜再作為紀念蔣介石之用，意即用途轉型，為何？

因為世界上沒有一個民主國家會替獨裁者蓋紀念館，除了台灣。

那就來討論台灣是不是民主國家？以及，蔣介石是不是獨裁者？

答：台灣有民選國會、民選總統，「自由之家」（Freedom House）將台灣列為「自由國家」，自由度高達九十三分，怎麼不是民主國家？至於蔣介石是不是獨裁者？一個不受憲法約束的終身職總統，在公文上紅朱筆一揮「死刑可也」、「速即槍決可也」就可以奪人生命，這樣的人用政治學ABC就可以判斷是不是獨裁者，還要爭論什麼！

有人說，難道蔣先生都沒有功嗎？為何只看他的過？

答：功過論是歷史學者論述歷史、臧否人物時的考慮，歷史論述時應考量正反兩面的影響，才需要討論功過（況且功過之論往往也很主觀）。希特勒有沒有功？他建造了世界第一條高速公路，生產金龜車，行政效率極佳，也算是他的功吧？但現在德國人會在乎只看希特勒之過而不看他的功嗎？現在在德國宣揚希特勒、宣揚納粹，是違法的。

再說，蔣先生的反共政策，已遭今天的國民黨上上下下的政客們背棄了，他們今天爭先恐後的媚共言行，如果看在當年蔣介石的眼裡，通通「速即槍決可也」！既然背叛老蔣，為何卻要爭留他的紀念館？是啥居心？

所以，關於中正紀念堂，我們該討論的是如何轉型，改為何種用途？而不該再抗拒轉型。藍營人士何時才能不再扮演反動的角色？

最後，關於蔣銅像的處理，我認為學校、公共場所當然不宜再放置蔣銅像，道理已如前述。但我認為銅像不應毀棄，而應集中保存。今天大溪慈湖有老蔣的銅像園區，集中在此陳列可也，因為這些成千上萬的銅像是台灣威權統治時代的歷史見證，讓後人來此參觀，非來景仰，而是記取歷史教訓。順便建議，銅像園區入口可立個告示牌「此處禁止吐痰」！

（作者為大學退休教授）

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