自由共和國》飯田將史／美中的戰略性競爭和台灣

飯田將史／日本防衛研究所主任研究官

美國和中國圍繞爭奪亞洲秩序主導權的戰略競爭愈演愈烈，美國總統川普重視對中巨額貿易逆差，實施了對從中國進口的產品追徵關稅，而中國對此也實施了反制措施，繼而爆發了美中貿易戰。但是美國重視的不僅僅是貿易不平衡，在諸多方面急速地表現出對中的不信和戒備，最直截了當的象徵就是二○一八年十月副總統潘斯的對中演講。

潘斯表示，中國在經濟問題上，不單單在做不公平的貿易，而且用不正當手段盜取美國的先進技術。在安保問題上，他表示中國謀劃欲將美國排除出西太平洋，同時他表達了絕對不能屈服於中國的威脅，並要捍衛「航行的自由」的決心。在政治方面，他強烈批判中國共產黨對國民的監視、對維吾爾族等少數民族和宗教的打壓。同時，潘斯鳴起警鐘說中國正在利用政府的權力和豐富的資金，加強在美國國內的影響力。

可以認為潘斯的演講給中國領導層帶來很大衝擊。因為除了川普總統對中批判的矛頭由原來指向對中巨額貿易逆差，及中國通過「一帶一路」擴大國際影響力等方面以外，也指向了中國限制國內公民的自由、對宗教彈壓等中國內政，以及與政治價值觀相關等方面。在潘斯多次批判「中國共產黨」的演講中，可以看出川普採取的方針是包括內政以及意識形態領域在內，全面對抗中共政權。

對此，中國也明確了對抗美國的態度。十月下旬，習近平主席視察廣東省時表示，「中華民族奮鬥的基點是自力更生」。這或許是圍繞產業技術的問題，面臨來自美國不斷加強的壓力，彰顯要推動獨自創新的意願吧。此外，十一月十三日「人民日報」刊載了鄭必堅的論文，主張中國有「持久戰」的傳統，對民粹主義和霸權主義帶來的苦難可以用忍耐力來戰勝。中國對中美的戰略競爭將會持久做好心理準備，似乎決定了根據「自力更生」打「持久戰」來爭取勝利的方針。

在今後也將會長久持續的美中戰略競爭中，不可避免的是台灣將成為重要焦點。在美國看來，台灣是對抗中國軍事擴張位於第一列島鏈的中心，具有軍事戰略極其重要的地位。此外，扎根於台灣的民主主義也是抵制中共的有力理論。今後美國將會針對台灣強化經濟、政治、軍事參與。而中共將台灣定位於核心利益，主張自己的正統性，需要在最終目標即統一台灣上拿出成果。可以預測，今後中國對台將加強經濟、社會、政治影響力，同時也將提高軍事壓力。不管台灣人願意與否，台灣都不得不被捲入到美中的戰略競爭中去。

但是，對台灣的未來擁有最大責任和權利的還是台灣人本身。在美中對立的浪潮中，台灣這一葉扁舟如何掌舵，確保繁榮和安全呢？這也將成為二○二○年總統選舉的重要焦點。今後，台灣將展開什麼樣的討論，台灣的選民做出什麼樣的判斷呢？台灣的選擇受到舉世矚目。

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