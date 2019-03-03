自由廣場》（青年時評）韓混欺辱洪慧珠

◎ 羅鉦

執政黨顯然沒從去年九合一大敗記取教訓，依然放任錯假訊息漫天飛舞，擾亂人心。高雄市長韓國瑜訪問星馬，我國駐大馬代表洪慧珠原休假在台，立即銷假回大馬，到機場佇候親迎韓市長，並陪同參與活動，這原本證明了洪代表克盡職守，戮力從公，結果卻被扭曲成「蔡英文派駐大馬代表全程盯場」，一樁美事頓成政治陰謀。檢視藍媒統媒所提出的「證據」，首先指韓市長之所以在大馬見不到政要，是因蔡政府打壓所致，但捫心自問，我政府真有那個能量，可在國外遂行打壓？我們自己不被打壓就不錯了。平時總說我國外交處境艱難，現在卻突然神通廣大，權威及於萬里之外，連大馬高官都對我國的施壓俯首帖耳，配合著拒見韓市長，這可能嗎？打壓一事大概是有的，至於誰是凶手，答案應該是中國，很明顯了不是嗎？怎能賴到蔡政府頭上？

再來就是對活動現場雞蛋裡挑骨頭，說洪代表與大馬人士相處較熱絡，對韓市長比較冷淡，這倒是事實，但也正常，洪代表長時間駐馬，與大馬各界人士自然比較熟稔，有話題可聊，相對地，與韓市長是第一次見面，除了禮貌性寒暄之外，也就以默默陪同為主，這些難道不是人情之常？

然後就是批評洪代表與韓市長的座位間硬是隔著一人，問題是，該活動並非駐大馬辦事處所辦，洪代表恐怕只能客隨主便，主人要她坐哪，她就坐哪，有任何證據證明她主動要求不要坐在韓市長旁邊嗎？至於批評洪代表低頭滑手機和臉上無笑容，更是無稽，現在誰不是時時刻刻用手機處理事務、連絡內外？更何況駐外大使。而據筆者所見，洪代表雖然沒有一直燦爛微笑，但也沒擺臭臉，實無失禮之處。平心而論，洪代表接機、陪同、合照，並上台手執「高雄加油」標語，如她真是蔡政府派來「掣肘」、「搞破壞」的，那也太不稱職了。

上述謠言荒誕無稽，府院黨卻未盡力闢謠，任其發酵，重創政府形象，莫非嫌去年敗得不夠慘？

（作者為政治大學教育學院研究生）

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